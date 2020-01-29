Украинский сервис Freelancehunt назвал 10 наиболее востребованных профессий на фрилансе в 2019 году [инфографика]

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Недавно украинский сервис Freelancehunt рассказал, как изменился рынок фриланса в нашей стране за последний год. На этот раз представители компании рассказали, какие из профессий являются самыми востребованными для фриланс-специалистов.

Самой востребованной категорией среди заказчиков на фрилансе являются программисты. Сайты, мобильные приложения, верстка веб-страниц, обслуживание интернет-магазинов и сопровождение сайтов — эти услуги были в приоритете у клиентов в 2019 году. По данным фриланс-сервиса Freelancehunt, подобных проектов за год опубликовали более 100 тысяч.

Абсолютным лидером среди услуг разработчиков является веб-программирование, каждый четвертый заказ у IT-специалистов ориентирован на написание сайтов. Более того, программирование — наиболее оплачиваемая категория на фрилансе: 48% суммарного бюджета от всех проектов отданы разработчикам. Такая востребованность и финансовые перспективы создали предпосылки для увеличения количества программистов за год на 8%.

На втором месте списка востребованных специалистов находятся дизайнеры. Исполнители, разбирающиеся в графических редакторах, востребованы вдвое меньше, чем программисты. Больше других нужны дизайнеры сайтов, вторая специализация в запросах — полиграфический дизайн. Далее идет создание логотипов, баннеров и иллюстраций.

Тройку профессий-лидеров замыкают копирайтеры. На них спрос вдвое меньше, чем на дизайнеров, и вчетверо, чем на программистов. Акулам пера чаще всего заказывают написание рекламных текстов, статей и рерайт.

На четвертом и пятом месте примерно с одинаковым количеством запросов — SEO-специалисты и SMM-менеджеры. Поисковое продвижение, генерация лидов, продвижение в социальных сетях и настройка таргетинговой рекламы — то, на что у украинского бизнеса присутствует запрос.

Далее в списке самых нужных профессий на фрилансе — переводчики. Десятку востребованных специалистов замыкают монтажеры видео и аудио, контент-менеджеры, PPC-специалисты (контекстная реклама) и системные администраторы. Меньше всего заказов на разработку новых шрифтов (34 предложения) и администрирование операционной системы FreeBSD (13).

Источник: Freelancehunt