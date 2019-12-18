Freelancehunt рассказал, как изменился рынок фриланса в Украине за 2019 год [инфографика]

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Украинский сервис Freelancehunt подвел итоги уходящего 2019 года, отметив повышенный интерес бизнеса к услугам удаленных исполнителей. По данным платформы за последний год количество заказчиков, как и совокупный бюджет проектов, увеличилось на 35%.

Средний гонорар за опубликованный проект вырос на 12%, по сравнению с прошлым годом, и составляет почти 2000 гривен. При увеличении спроса растет и число желающих предоставить свои услуги, поэтому в 2019 году количество зарегистрированных фрилансеров на платформе увеличилось на рекордные 55%.

Уже не первый год самыми популярными направлениями как среди клиентов, так и у исполнителей, считаются программирование и дизайн. По финансированию проектов явно выигрывают веб-мастера — половина всех бюджетов сосредоточена у них.

Количество дизайнеров лишь немногим уступает программистам, однако опубликованных проектов по данной категории вдвое меньше. При этом перспективы в гонорарах у дизайнеров скромнее — они конкурируют за заказы с суммарным бюджетом в 5 раз меньше, чем у программистов.

Далее в рейтинге популярных направлений следует маркетинг, общий бюджет в котором лишь немногим уступает дизайну. А по количеству опубликованных проектов и желающих их выполнить бронзу занимает копирайтинг. В то же время дизайн и копирайтинг — наиболее конкурентные ниши: зарегистрированных исполнителей вдвое больше опубликованных заказов.

Лидером среди банков, через которые перечисляют гонорары, уже не первый год является «Приватбанк». Его возможности используют 88% фрилансеров и 72% заказчиков. Продолжает укреплять позиции «Монобанк», в 2019 году количество его клиентов выросло почти вдвое: до 11% среди исполнителей, и до 22% среди заказчиков.

Бронзу у фрилансеров занимает «Ощадбанк», а у заказчиков — «Укрсиббанк». Четвертое и пятое место в топе у «Альфа-банка» и «Райффайзен Банк Аваль». Среди юридических лиц, оплачивающих услуги фрилансеров безналичным способом, тройка лидеров выглядит так: «Приватбанк» — 37%, «Укрсиббанк» — 13% и «Пивденный» — 11%.

Источник: Freelancehunt