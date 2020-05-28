Украинский стартап Sixa собрал $5 млн инвестиций и исчез (вместе с деньгами, естественно)





Весьма увлекательную историю об украинском стартапе Sixa рассказал ресурс AIN.UA. Эта история «успеха» впечатляет размахом и ловкостью основателя, которого обманутые инвесторы теперь называют «украинским Остапом Бендером». Стартапу удалось пройти в Y Combinator (известный акселератор с большим сообществом инвесторов и компаний) и привлечь суммарно $5 млн инвестиций от именитых фондов. Затем в один прекрасный момент компания попросту исчезла.

С полной историей этой «аферы века» желающие могут ознакомиться по ссылке источника, но вот вам короткий пересказ.

История Sixa началась в 2015 году. Основанный украинцами стартап заявил о создании «революционного» облачного ПК. Идея заключалась в том, чтобы дать доступ пользователям к мощному виртуальному компьютеру, который позволит использовать на старом «железе» тяжелые программы. То есть, фактически это была самая обыкновенная облачная платформа. С этим проектом команда прошла в знаменитый американский акселератор Y Combinator и получила финансирование в размере $120 000. Именно после Y Combinator стартап Sixa получил относительную известность в кругах инвесторов. К 2016 году облачная платформа Sixa уже несколько месяцев доступна в бете для 15 000 разработчиков, а тарифы составляли $49-59/месяц.

Затем в 2017 году Sixa неожиданно анонсирует продукт в абсолютно новой для себя категории — аксессуар Rivvr для превращения проводного шлема VR в беспроводной (на заглавном фото). В то время как раз наблюдался всплеск интереса к технологиям виртуальной реальности.

В 2018 году на пике популярности блокчейна и криптовалют стартап Sixa снова расширяется линейку, анонсируя… собственную блокчейн-платформу и ICO (первичное размещение монет-токенов — это выпуск каким-либо проектом монет-токенов или купонов, которые в дальнейшем можно будет использовать для оплаты услуг площадки. Это как IPO, но только вместо акций криптовалюта). В итоге у Sixa на бумаге было три продукта (облачный суперкомпьютер в бете, шлем на предзаказе и блокчейн в разработке) и более $4 млн инвестиций из Украины, России и Кремниевой долины. Крупнейшие раунды:

$3,5 млн от Tandem,

$500 000 от u.ventures,

$400 000 от Digital Future,

$300 000 от TMT.

Затем отчеты начали приходить с большими задержками, а главный человек в стартапе — сооснователь и СЕО Николай Минченко — надолго пропадал и не отвечал на письма и звонки. Сроки по продуктам постоянно сдвигались. Согласно комментариям инвесторов, пожелавших сохранить анонимность, Минченко мог месяцами игнорировать письма инвесторов, отказывать во встречах под самыми разными предлогами: то умерли родственники и надо срочно лететь на похороны, то сам попал в больницу, то улетел в Китай и нет интернета. Отчеты присылал в PDF, и, как отмечают источники, они были откровенно сфабрикованные.

Заканчивались эти отношения у всех одинаково — в какой-то момент Минченко попросту исчезал навсегда. В то же время Минченко каким-то образом продолжал водить инвесторов за нос.

По оценке AIN.UA, всего у Sixa более десятка инвесторов. Это 9 фондов (Tandem, u.ventures, Digital Future, TMT, Gagarin Capital и другие) и как минимум 4 частных инвестора. Именно инвесторы — пострадавшая сторона истории. Практически все деньги, которые привлек стартап — исчезли.

Не вдаваясь в подробности запутанных финансовых схем и судебных разбирательств, из открытых источников и судебных документов AIN.UA установил, что кроме $4,06 млн публично анонсированных инвестиций и $1 млн от Innes Worldwide Holdings, Минченко с 2015 по 2019 годы привлек от различных инвесторов еще примерно $1,4 млн. Даже за вычетом отозванных $1,7 млн от Tandem, СЕО Sixa получила почти $5 млн инвестиций. И еще $2 млн лично Минченко получил в долг.

На суды в США Минченко не появляется. Он удалил свой аккаунт в Facebook, часть данных из LinkedIn, не отвечает на звонки и сообщения. Никто из инвесторов, опрошенных AIN.UA, не знает, где он сейчас. По адресу в Калифорнии (который указан на его водительском удостоверении) он не проживает уже более года. Компания, которую Минченко зарегистрировал в Делавэре, не платила налоги и не подавала отчеты с 2018 года. Скопившийся налоговый долг Sixa — более $400 000.

При этом, Sixa не объявляла о банкротстве, в базе Crunchbase стартап числится как активный, хотя скорее всего он никогда и не работал. Из команды удалось найти только субконтрактера Sixa Андрея Воловика по дизайну продукта (проект указан в его профиле в LinkedIn). Однако по его словам, он сотрудничал со стартапом всего пару месяцев в 2016 году — в период прохождения акселерации в Y Combinator.

В Украине у CEO Sixa никаких проблем нет: ни судов, ни расследований. И, вероятно, не будет, учитывая, что некоторые местные инвесторы потеряли с ним связь еще в 2019 году, но так и не предприняли каких действий. Так что можно делать очередной стартап и собирать деньги на новую «революционную» идею.

Источник: AIN