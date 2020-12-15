Украинский транспортный самолет Ан-124 «Руслан» перевез из Франции в США спутник для компании SpaceX
Украинская компания «Авиалинии Антонова» сообщила, что транспортный самолет Ан-124 «Руслан» из ее флота успешно доставил из аэропорта Тулузы (Франция) на специальный аэропорт NASA в США спутник для компании Илона Маска SpaceX.
Вес груза составил 55 тонн, процесс погрузки занял пять часов. Спутник был упакован в специальный контейнер, сконструированный французской авиастроительной компанией Airbus.
«Мы благополучно и вовремя доставили самый крупный спутник, который нам приходилось транспортировать!», – говорится в сообщении.
Самолет Ан-124 «Руслан» вылетел из аэропорта Бланьяк и успешно приземлился в Титусвилле, Флорида, на аэродроме, который до 2011 года НАСА использовало для отправки в космос шаттлов.
Напомним, что недавно на фоне роста заказов и объемов грузоперевозок «Авиалинии Антонова» перевели крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» на обслуживание коммерческих рейсов.
Источник: Liga.net