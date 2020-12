На фоне роста объемов грузоперевозок Авиалинии Антонова переводят Ан-225 «Мрия» на обслуживание коммерческих рейсов

Украинская компания «Авиалинии Антонова» (Antonov Airlines) заявила о вводе в полноценную коммерческую эксплуатацию крупнейшего транспортного самолета в мире Ан-225 «Мрия». По словам представителей компании, это сделано для увеличения суммарной грузоподъемности авиафлота «Авиалинии Антонова» в состав которого помимо «Мрии» входят семь самолетов Ан-124 «Руслан» и другие модели ГП «Антонов», включая Ан-22 «Антей» и Ан-70.

«Для увеличения доступной грузоподъемности «Авиалинии Антонова» введут в коммерческую эксплуатацию самолет Ан-225 / To give additional lifting capacity Antonov Airlines will enter AN-225 aircraft into commercial operation» — отметили в «Авиалиниях Антонова».