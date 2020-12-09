На фоне роста объемов грузоперевозок Авиалинии Антонова переводят Ан-225 «Мрия» на обслуживание коммерческих рейсов

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Украинская компания «Авиалинии Антонова» (Antonov Airlines) заявила о вводе в полноценную коммерческую эксплуатацию крупнейшего транспортного самолета в мире Ан-225 «Мрия». По словам представителей компании, это сделано для увеличения суммарной грузоподъемности авиафлота «Авиалинии Антонова» в состав которого помимо «Мрии» входят семь самолетов Ан-124 «Руслан» и другие модели ГП «Антонов», включая Ан-22 «Антей» и Ан-70.

«Для увеличения доступной грузоподъемности «Авиалинии Антонова» введут в коммерческую эксплуатацию самолет Ан-225 / To give additional lifting capacity Antonov Airlines will enter AN-225 aircraft into commercial operation» — отметили в «Авиалиниях Антонова».

В Antonov Airlines не стали уточнять, на каких конкретно коммерческих маршрутах будет задействован этот самолет, однако практически наверняка Ан-225 «Мрия» будет использоваться для перевозки гуманитарных и медицинских грузов. Недавно этот самолет модернизировали и запустили в очередной рейс после двухлетнего простоя.

Напомним, что весной текущего года из-за роста заказов на грузовые авиаперевозки «Авиалинии Антонова» отправили в рейс крупнейший в мире турбовинтовой самолет Ан-22 «Антей». В свою очередь для доставки медицинских средств по всему миру, включая Украину, регулярно использовались более современные Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия».

Источник: Antonov Airlines