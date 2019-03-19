Украинский «ОТП Банк» подключился к платежному сервису Apple Pay

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«ОТП Банк» сообщил, что теперь владельцы карт Mastercard и Visa от данного банка могут пользоваться Apple Pay. Таким образом, они смогут рассчитываться в торговых сетях с помощью смартфонов iPhone и умных часов Apple Watch.

Благодаря Apple Pay не нужно вводить длинные регистрационные формы с контактными данными или повторно указывать данные о доставке и выставления счета в онлайне. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, а также на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях.

Также можно пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом устройстве Mac не старше 2012 года выпуска с установленной системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж со своего iPhone 6 или более поздней модели, или же непосредственно с Apple Watch, а также прикосновением пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.

При добавлении кредитной или дебетовой карты в Apple Pay, номер карты не сохраняется ни в устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и в защищенном режиме сохраняется в микрочипе «Безопасный Элемент» устройства. Авторизация каждой транзакции происходит благодаря генерированию уникального одноразового динамического защитного кода.

Напомним, что Apple Pay был запущен в Украине в мае 2018 года. С тех пор к системе подключились порядка десяти украинских банков, включая ПриватБанк, Ощадбанк, проект «Универсал Банка» Монобанк, Банк Восток, ПУМБ, UkrSibbank, Альфа-банк и Пивденный.

Отметим, что «ОТП Банк» является одним из крупнейших отечественных банков, при этом его стопроцентным собственником выступает венгерский банк OTP Bank Plc.

Источник: ОТП Банк