Украинский самолёт Ан-124-100 «Руслан» компании «Антонов» задействуют для перевозки части ракеты для SpaceX

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Украинская компания «Антонов» обратилась в министерство транспорта США с просьбой разрешить внеплановый перелет грузового самолета Ан-124-100 «Руслан» из Лос-Анджеласа во Флориду с целью перевозки крупногабаритного груза компании SpaceX. Об этом стало известно из соответствующей заявки, которая содержится в открытом доступе на американском информационном сайте авиаперевозок Daily Airlines Filings.

«Компания «Антонов» («Авиакомпания «Антонов», «Антонов») данным представляет заявку на применение чрезвычайного исключения в соответствии с §40109 (g) и §41703 (с) 49 раздела Кодекса законов США с тем, чтобы позволить «Антонову» осуществить односторонний грузовой чартерный перелёт для транспортировки крупногабаритных ракетных комплектующих», – отмечается в документе.

При этом уточняется, что речь идёт о части головного обтекателя ракеты, которая будет транспортироваться из аэропорта в Лос-Анджелесе в Титусвилль или непосредственно к мысу Канаверал, штат Флорида. Указывается, что перелёт запланирован в период с 10 по 13 января на самолете Ан-124-100 «Руслан» в интересах компании Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX).

В заявке также описываются габариты и вес груза, которые составляют 1788х564х417 см при массе примерно 28,1 тонны. Своевременная транспортировка этого оборудования является «критически важной», отмечается в документе.

«Невозможность доставить этот груз до даты примерно 11 января 2018 года повлечёт дополнительные последствия, которые негативно повлияют на запланированные стартовые миссии SpaceX. Такой результат был бы чрезмерно вредным и дорогостоящим для SpaceX и клиентов», – отмечается в заявке.

Источник: Укринформ