Украинский самолёт Ан-124-100 «Руслан» компании «Антонов» задействуют для перевозки части ракеты для SpaceX
Украинская компания «Антонов» обратилась в министерство транспорта США с просьбой разрешить внеплановый перелет грузового самолета Ан-124-100 «Руслан» из Лос-Анджеласа во Флориду с целью перевозки крупногабаритного груза компании SpaceX. Об этом стало известно из соответствующей заявки, которая содержится в открытом доступе на американском информационном сайте авиаперевозок Daily Airlines Filings.
«Компания «Антонов» («Авиакомпания «Антонов», «Антонов») данным представляет заявку на применение чрезвычайного исключения в соответствии с §40109 (g) и §41703 (с) 49 раздела Кодекса законов США с тем, чтобы позволить «Антонову» осуществить односторонний грузовой чартерный перелёт для транспортировки крупногабаритных ракетных комплектующих», – отмечается в документе.
При этом уточняется, что речь идёт о части головного обтекателя ракеты, которая будет транспортироваться из аэропорта в Лос-Анджелесе в Титусвилль или непосредственно к мысу Канаверал, штат Флорида. Указывается, что перелёт запланирован в период с 10 по 13 января на самолете Ан-124-100 «Руслан» в интересах компании Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX).
В заявке также описываются габариты и вес груза, которые составляют 1788х564х417 см при массе примерно 28,1 тонны. Своевременная транспортировка этого оборудования является «критически важной», отмечается в документе.
«Невозможность доставить этот груз до даты примерно 11 января 2018 года повлечёт дополнительные последствия, которые негативно повлияют на запланированные стартовые миссии SpaceX. Такой результат был бы чрезмерно вредным и дорогостоящим для SpaceX и клиентов», – отмечается в заявке.
Источник: Укринформ
- В конце 2017 года украинская авиастроительная компания ГП «Антонов» заключила контракт с французской компанией «Боллоре» на перевозку европейских спутников и сопутствующего оборудования для них при помощи самолётов Ан-124 «Руслан».
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- Ан-124 «Руслан» - это тяжёлый дальний транспортный самолёт, разработанный в ОКБ им. О. К. Антонова. Он является самым грузоподъёмным в мире серийный грузовым самолётом. Ан-124 «Руслан» имеет длину 69,1 м и размах крыла 73,3 м. Его грузоподъёмность составляет 120 т (до 150 т в специальной модификации Ан-124-100М-150).
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- Изначально самолёт Ан-124 «Руслан» создавался в первую очередь для воздушной транспортировки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, таких как тягач МЗКТ-79221, а также для проведения крупномасштабных десантных воздушных перевозок личного состава и тяжёлой боевой техники. Также самолёт предназначался и для крупнотоннажных перевозок в интересах народного хозяйства. Гражданский вариант самолёта может выполнять полёты на всех географических широтах и предназначен для перевозки грузов, в том числе нестандартных крупногабаритных.
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- Первый полёт опытный образец самолёта Ан-124 совершил 24 декабря 1982 года в Киеве. На вооружение военно-транспортной авиации СССР самолёт поступил в январе 1987 года, всего были построены 56 машин, в том числе один прототип для наземных статических испытаний.