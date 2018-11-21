Украинцы не торопятся переходить на легальный контент, только в октябре на пиратских киносайтах зарегистрировано 77 млн просмотров

Несмотря на активное развитие стриминговых сервисов и не слишком высокие по меркам развитых стран расценки на доступ к видеоконтенту, в Украине ситуация с нелегальным видеоконтентом по-прежнему оставляет желать лучшего. Издание LIGA.net с помощью сервиса SimilarWeb подсчитало, что только за октябрь украинцы 77 млн посмотрели пиратский и нелицензионный контент на самых популярных в нашей стране онлайн-площадках.

Тройка серых онлайн-кинотеатров на украинском рынке сейчас выглядит следующим образом: gidonline.in с 25 млн посетителей из Украины за прошлый месяц, kinokrad.co — 19 млн, kinogo.by — 16.8 млн. Есть площадки и поменьше — baskino.me — 8,9 млн посещений из Украины, ex-fs.net — 3,7 млн.

Площадки с пиратским контентом используют IP-адреса разных стран, а также прибегают к услугам различных хостинг-провайдеров вне юрисдикции Украины. Например, у сайта kinogo.by IP-адрес американский, а CDN-провайдер называется Cloudflare, у kinokrad.co IP-адреса чешские, у baskino.me — из Белиза, а у gidonline.in — панамские. Впрочем, адреса реальных хостинг-серверов могут не совпадать с этими данными. Новые серые кинотеатры, как правило, используют разные домены-клоны. Например, помимо основного Kinogo.by сейчас работают еще и kinogo2.cc, kinogo.eu и пр.

Напомним, ровно два года назад, в середине ноября 2016 года киберполиция прекратила работу популярного на то время видеохранилища FS.to. А с 30 ноября закрылся и “культовый” файлообменник Ex.ua. Оба ресурса собирали огромную аудиторию — по данным сервиса SimilarWeb, в октябре 2016 года сайт Fs.to пользователи посетили 23 млн раз, а EX.ua — 36,6 млн.

В данный момент Украина является основным “рынком сбыта” для серых кинотеатров-новичков — на нашу страну обычно приходится около 50% их трафика. Остальное делится в неравных пропорциях между такими странами, как Беларусь, Казахстан и Молдова, есть также заходы на сайты и из европейских стран. На киносервисах обычно сказано, что они не несут ответственность на контент, так как размещают только «ссылки на видеоматериалы, находящиеся в свободном доступе на сторонних ресурсах».

При этом Kinogo.by на своем сайте указывает, что в данный момент база занимает более 180 ТБ в 1,6 млн файлов. Скорость отдачи серверов в пики — более 200 Гбит/c. Кстати, ресурс под названием kinogo.club (предшественник kinogo.by), по оценкам экспертов, генерировал до 100 Гбит/сек еще во времена Ex.ua и FS.to. Что касается самого Ex.ua, то в телеком-сообществе циркулировали слухи, что трафик был на уровне 320 Гбит/сек.

Как видно, на FS.to и EX.ua вместе взятых в месяц приходилось меньше посещений, чем на нынешних “королей неавторизованного контента”. Правда его качество сильно ухудшилось. Так, если EX.ua размещал “зеркала” с контентом на площадках крупных украинских провайдеров, чтобы быть ближе к зрителю и дать лучшую картинку, то нынешние “подпольные кинотеатры” так не заморачиваются.

Что касается методов борьбы с пиратами, то каждый участник рынка решает отдельную проблему. Контент-производители стараются отслеживать незаконные публикации и удалять их. Операторы ждут распоряжений силовиков и/или властей, так как чтобы заблокировать какой-либо ресурс, нужно законное основание. Другая проблема заключается в том, что если один провайдер отключит доступ, а второй не отключит, то первый потеряет часть своих абонентов в пользу второго.

Источник: Liga.net