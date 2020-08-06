Укравтопром: В июле спрос на электромобили в Украине упал — продано всего 799 штук, лидируют б/у Nissan и Tesla

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Несмотря на общий рост июльского спроса на автомобили, регистрации электромобилей в прошлом месяце снизились. В течение июля украинцы растаможили и зарегистрировали 799 автомобилей, работающих исключительно на электротяге. Это на 6% меньше, чем годом ранее и на 3% меньше июньского результата, сообщает Укравтопром.

По всей видимости негативную динамику спровоцировала путаница в законодательстве, которая была вызвана изменением системы кодификации товаров. Напомним, 4 июня 2020 года Верховная Рада приняла проект Закона о таможенном тарифе, который изменил с 1 июля кодификацию транспортных средств, оснащенных исключительно электродвигателями.

При этом нардепы забыли внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, что поставило под угрозу возможность дальнейшего использования льготы по освобождению от уплаты НДС. Спустя некоторое время Гостаможслужба и Налоговая своими письмами разъяснили, что с момента введения в действие новой редакции Таможенного тарифа, льготы на ввоз электромобилей продолжают свое действие в полном объеме.

В итоге в июле было зарегистрировано 766 легковых и 33 коммерческих электромобиля. Доля импортируемого секонд-хенда в части легковых авто составила 92%, а в части коммерческих — 100%.

Самым популярным электромобилем на украинском рынке остается Nissan Leaf — за истекший месяц автопарк страны пополнился 234 автомобилями этой модели. На втором месте Tesla Model 3, ее выбрали 115 автомобилистов. Также в пятерку самых востребованных автомобилей с нулевым уровнем выбросов вошли Tesla Model S (98 шт.), Tesla Model X (45 шт.) и Fiat 500е (38 шт.).

Всего с начала года в Украине было поставлено на учет 4315 единиц автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге: 4112 легковых авто, 202 коммерческих и один электробус.

Источник: Укравтопром