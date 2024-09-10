Украинские судьи получат право использовать искусственный интеллект в работе

Новая редакция Кодекса судейской этики позволит украинским судьям применять технологии искусственного интеллекта во время профессиональной деятельности, но с ограничениями.

Украинская судебная система готовится к технологическому прорыву. Судьи вскоре смогут использовать искусственный интеллект в своей работе. Эта возможность появится благодаря новой редакции Кодекса судейской этики, которую презентовали 9 сентября.

Статья 16 обновленного Кодекса определяет условия применения технологий искусственного интеллекта судьями. Документ разрешает использование ИИ, если это не влияет на независимость и беспристрастность судьи, не касается оценки доказательств и не вмешивается в процесс принятия решений.

Судьи смогут применять ИИ для подготовки судебных решений, поиска соответствующей судебной практики и анализа необходимой информации.

Совет судей Украины рассмотрит изменения в Кодекс судейской этики на заседании 12 сентября.

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Источник: Судебно-юридическая газета

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