Украинский трейлер «Без обид» — молодежной комедии с Дженнифер Лоуренс и рейтингом R (17+). Без цензуры

Украинский кинопрокатчик B&H Film Distribution Company опубликовал дублированный трейлер «Без обид» / No Hard Feelings — молодежной комедии с Дженнифер Лоуренс в главной роли, получившей возрастной рейтинг R, то есть для зрителей старше 17 лет. Более того, это довольно пикантная версия «без цензуры» (читай: с руганью).

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В «Без обид» Лоуренс, которая известна по роли Китнисс Эвердин в «Голодных играх» (кстати, в ноябре выйдет приквел «Баллада о змеях и певчих птицах» с Рэйчел Зеглер и Питером Динклейджем), играет Мэдди — девушку, которая нуждается в деньгах и откликается на достаточно необычную вакансию. Обеспокоенные, но очень состоятельные, родители (Мэтью Бродерик, Лаура Бенанти) застенчивого 19-летнего Перси (Эндрю Фельдман) нанимают ее «встречаться» с их сыном и помочь стать более раскрепощенным рядом с девушками. Но сблизиться с парнем оказывается не так-то просто.

Судя по трейлерам (здесь первый), нас ждет легкая и остроумная молодежная комедия, которая обыгрывает типичные молодежные проблемы взросления и имеет хорошие шансы дотянуть до уровня культовых «Американских пирогов», «Евротура» и «Муравьев в штанах».

«Без обид» — творение Джина Ступницки («Хорошие ребята»), который выступил режиссером и соавтором сценария. Съемки проходили в 2022 году на разных локациях в Нью-Йорке, а Дженнифер Лоуренс также исполнила роль сопродюсера фильма.

«Без обид» выходит в украинский прокат уже 22 июня.

Трейлер «Без обид» – украинский дубляж. Без цензуры

В оригинале (на английском)