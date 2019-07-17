«Укрпошта» добавила в iOS приложение AR-линейку





Государственная почта «Укрпошта» обновила приложение для iOS, добавив в него возможность с главного экрана переходить к своим отправлениям и отслеживать их статус. Кроме этого, в программу добавили линейку дополненной реальности (AR), c помощью которой пользователь может измерять длину, ширину и высоту отправлений. Использовать VR-линейку можно на iPhone 6S и более новых моделях смартфонов Apple. О том, когда эта функция появится в Android-версии приложения в «Укрпоште» пока не сообщают.

«Главное в работе приложения — удобство и упрощение функций. Поэтому мы сократили количество действий для пользователей, кое-что сделали более очевидным и понятным. А VR-линейка решает проблему с измерением отправления, так как рулетку не носят с собой, а телефон всегда », — рассказал начальник управления маркетинга государственной почты Андрей Скоцик.

В «Укрпоште» также отмечают, что их приложение загрузили более 320 000 клиентов, при этом более 50 тыс человек пользуются им ежемесячно, а около 10 тыс каждый день.