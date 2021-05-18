«Укрпошта» начала процесс приобретения банка — на примете 2-3 претендента, сделку хотят закрыть в ближайшие полгода

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Глава Укрпошты Игорь Смелянский заявил, что компания начинает процесс приобретения собственного банка. В частности, Укрпошта объявила тендер на оценщика, который сможет помочь компании в этом процессе.

Ожидаемая стоимость услуг по аудиту финансово-хозяйственной деятельности банков составляет 3,5 млн грн. Подать заявку можно до 15 июня 2021 включительно. Задача инвестиционной компании будет заключаться в проведении оценки финансовых учреждений, на основе которой Укрпошта выберет банк для покупки.

По словам главы Укрпошты, приобретаемый банк будет небольшим, без отделений или с малым их количеством (так как у компании есть 11000 своих отделений) и без портфеля проблемных активов. В данный момент менеджмент компании рассматривает 2-3 претендентов, с которыми вскоре начнут переговоры. При этом полностью закрыть сделку планируют в течение следующих 5-6 месяцев.

«Неделю начнем с позитива, тем более, что к нему мы шли долгие 4 года. И вот когда решение (пусть и компромиссное) утверждено всеми уважаемыми сторонами, Укрпошта начинает процесс приобретения банка. Выполняем обещания и верим в свою мечту! Макеты карточек – от счет до Илона Маска, уже готовы» — отметил Игорь Смелянский.

На facebook-странице главы Укрпошты уже можно найти макеты банковских карточек, которые отличаются юмористическим направлением оформления.

Напомним, что «Укрпошта» также собирается построить под Киевом первый автоматизированный сортировочный центр, потратив на данный проект $50 млн.

Источник: Укрпошта, Prozorro