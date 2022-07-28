«Укрпошта» ввела в обращение еще одну (четвертую) военную марку — «Добрый вечер, мы из Украины!». [Где купить онлайн]

28 июля ко Дню Украинской Государственности «Укрпошта» ввела в обращение четвертую почтовую марку военного положения «Добрый вечер, мы из Украины!». Тематику и эскиз марки в июне выбрали украинцы путем голосования в приложении «Дия» и на страницах в соцсетях «Укрпошты».

Почтовая марка «Добрый вечер, мы из Украины» напечатана тиражом 5 миллионов экземпляров, из которых 3 миллиона с номиналом М (эквивалент 18 грн) для оплаты почтовых отправлений внутри страны и 2 миллиона — с номиналом W (эквивалент $1,5), предназначенным для оплаты международной почтовой корреспонденции Дополнительно к маркам «Укрпошта» выпустила листовку, конверт первого дня, художественный конверт и мерч с изображением марки: футболки, два вида магнитов, открывалки.

Как и на предыдущие почтовые выпуски, во избежание спекуляций будут действовать определенные ограничения на продажу — не более 2 марочных листов каждого номинала (2+2), 2 конверта «Первый день»10 конвертов и 10 листовок в одни руки.

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«На почтовой марке «Добрый вечер, мы из Украины!» воспроизведены реальные события, которые имели место на Николаевщине и других регионах, когда украинские крестьяне без оружия забирали российскую технику, помогая ВСУ бороться за победу. Эта марка так же, как и ее предшественницы, показывает несокрушимость, бесстрашие и изобретательность украинцев, которыми сегодня увлекается весь мир». из пресс-релиза «Укрпошта»

Где купить новую марку онлайн в Украине и за рубежом.

Приобрести марку и другую филателистическую продукцию с “тракторными войсками” «Тракторные войска» — общее название сообщества отважных украинских фермеров, которые отнимают военную технику у российских оккупантов и отдают их нашей армии. Эти люди — настоящие герои русско-украинской войны. Им посвящено немало рисунков, стикеров Telegram, мемов, песен, а также игр можно 28 июля во всех отделениях почтовой связи, в том числе и в селах, а также онлайн (покупая марку онлайн каждый можете сделать благотворительный вклад в поддержку ВСУ):

в филателистическом магазине «Укрпочты» ;

в маркетплейсах Kasta , Prom и Rozetka ;

, на международных площадках eBay и Amazon .

Эксклюзивный набор

Впервые на сайте филателистического магазина «Укрпошты» можно заказать почтовые наборы. Среди них — эксклюзивный, который будет содержать конверты с погашением «Первый день», его тираж составляет всего 2 тысячи экземпляров. В этот набор входят два марочных листа (номиналом W и M), комплект конвертов с погашением «Первый день», немаркированный конверт и открытка. Один клиент может приобрести по одному заказу не более 2 комплектов.