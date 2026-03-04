Вышел детективный сериал "Молодой Шерлок" Гая Ричи с 86% на Rotten Tomatoes

С сегодняшнего дня на Amazon Prime Video транслируется первый сезон нового детективного сериала «Молодой Шерлок» — для просмотра доступны сразу 8 эпизодов.





Спустя 15 лет после работы над дилогией фильмов с Робертом Дауни-младшим Гай Ричи снова берется за детективное дело в сериале «Молодой Шерлок» — новой интерпретации истории персонажа, которого создал сэр Артур Конан Дойл. Здесь Шерлок еще далек от версии, привычной всем нам. Это молодой и несдержанный 19-летний парень, который внезапно попадает под подозрение в убийстве в Оксфорде. Холмс берется за свое первое дело, а расследование выводит его на заговор глобального масштаба.

Сюжет основан на серии книг британского писателя Эндрю Лейна. Главную роль взял на себя Хиро Файнс Тиффин, среди остального актерского состава: Донал Финн, Зин Ценг, Джозеф Файнс, Наташа МакЭлхоун, Макс Айронс и Колин Ферт.





На данный момент «Молодой Шерлок» имеет оценку в 86% на Rotten Tomatoes на основе первых 14 рецензий. В отзывах отмечают, что несмотря на то, что сериал не предлагает много нового для истории, следует ожидать пару «неожиданных поворотов». Он легкий, увлекательный и моментами — даже смешной.

«Сериал ощущается как увлекательное новое дополнение к очень знакомой вселенной. Ему безразлично создание «чистой» адаптации, но снят он довольно верно», — Саймон Галлахер, ComicBook.com.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

«Хотя сериал кажется более ориентированным на подростковую публику, чем фильмы Ричи о Шерлоке Холмсе, это не мешает режиссеру использовать свой знакомый стиль — монтажи, динамичные действия, анимационные сцены и импровизационную актерскую игру», — Максанс Винсент, LoudAndClear.

«В целом, «Молодой Шерлок» — это невероятно умный и изобретательный пересказ классической истории, которому удается сохранить лучшие аспекты исходного материала, одновременно смело открывая новые горизонты и переосмысливая персонажей», — Бен Гиббонс, Screen Rant.

https://itc.ua/articles/samye-ynteresnye-novye-seryaly-marta-2026-goda/