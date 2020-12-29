«Укртелеком» запускает собственную сеть зарядных станций для электромобилей UTrecharge, до конца января 2021 года обещают установить 50 зарядок на 22/3,5 кВт (тариф — 9,90 грн за 2 кВт/ч)

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Осенью мы рассказывали, что сеть IONITY начала устанавливать зарядные станции для электромобилей на площадках «Укртелекома». Теперь же крупнейший в Украине оператор фиксированной связи решил запустить собственный проект по зарядке электромобилей под названием UTrecharge — первые станции уже установлены в Киеве и пригороде.

Уже с 1 января 2021 года ПАО «Укртелеком» начнет предоставлять услугу подзарядки электротранспорта на собственных зарядных станциях UTrecharge. Уже установлено 11 станций, всего в рамках пилотного проекта до конца января следующего года будет установлено 50 таких станций в Киеве, Ирпене, Ворзеле, Буче, Вышгороде и Борисполе.

Электрические зарядные станции UTrecharge оборудованы двумя типами разъемов: TYPE 2 и TYPE F/SCHUKO (евро-розетка) мощностью 22 кВт и 3,5 кВт соответственно. Владельцы электротранспорта могут зарядить свой автомобиль, велосипед, самокат, гироскутер или другие приборы при условии наличия собственного кабеля. Стоимость зарядки составляет 9,90 грн за 2 кВт/ч.

Воспользоваться зарядными станциями можно загрузив на любое устройство с операционной системой iOS или Android приложение UTrecharge (доступно по следующей ссылке). В приложении клиент также может найти адреса зарядных станций и другую необходимую информацию.

По словам представителей компании, внедрение услуги UTrecharge является частью деятельности «Укртелекома» по эффективному использованию ресурсов компании, высвобождаемых в результате технического переоснащения и модернизации телеком-инфраструктуры. Современное телеком-оборудования гораздо компактнее и не требует настолько большого объема электроэнергии, как ранее, следовательно ее избыток на модернизированных объектах теперь смогут использовать владельцы электротранспорта. Несмотря на рост рынка электромобилей в Украине и, соответственно, спроса на электрические зарядные станции общего пользования, «Укртелеком» считает это направление бизнеса перспективным, в том числе с точки зрения поддержки технологий, которые не вредят окружающей среде.

Источник: Укртелеком