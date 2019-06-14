«Укртелеком» заявил, что lifecell блокирует звонки с фиксированных номеров на телефоны абонентов, которые ушли от него к другим операторам по MNP

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«Укртелеком» заявил, что оператор мобильной связи lifecell блокирует звонки с фиксированных номеров на телефоны абонентов, которые ушли от него к другим операторам по процедуре MNP. Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) уже подтвердил факт блокировки звонков с фиксированных номеров Укртелекома на номера бывших абонентов lifecell, сообщив, что блокировка происходит со стороны коммутационного оборудования lifecell.

«В ходе внедрения услуги по переносу номера «Укртелеком» зафиксировал случаи непрохождения вызовов на номера бывших абонентов lifecell, которые перешли в сети мобильной связи других операторов. При осуществлении детального анализа было выявлено, что коммутационное оборудование lifecell блокирует такие вызовы, из-за чего абоненты имеют сложности со связью.» — отметили в Укртелекоме.

Для проверки этих фактов Укртелеком обратился в УГЦР. По результатам измерений, проведенных УГЦР, были получены данные, свидетельствующие о системном, искусственном блокировании со стороны коммутационного оборудования lifecell вызовов на номера абонентов, перешедших к другим операторам мобильной связи.

«Такая ситуация недопустима, нарушает действующие решения НКРСИ о запрете блокирования трафика и создает условия для недобросовестной конкуренции среди операторов» — отметили в Укртелекоме.

По словам Укртелекома, представители компании неоднократно призывали lifecell к достижению компромисса по условиям передачи голосового трафика абонентов, воспользовавшихся MNP. Компания требует прекратить искусственные блокировки, ограничивающие возможности почти 1500 абонентов, которые по данным УГЦР уже ушли от lifecell. Укртелеком уже отправил соответствующее письмо национальному регулятору и готов к переговорам с привлечением представителей регулятора.

Отметим, что между Укртелекомом и операторами Vodafone и Киевстар нет проблем в передаче трафика абонентов, которые воспользовались услугой MNP.

Источник: Укртелеком