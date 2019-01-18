«Укрзалізниця» увеличивает частоту курсирования поезда «четырех столиц»
С 30 января небезызвестный поезд «четырех столиц» №31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига начнет выполнять рейсы один раз в четыре дня, а не раз в неделю, как сейчас. Об этом сообщил на своей страничке с Facebook председатель правления АО «Укрзалізниця» Евгений Кравцов.
Как ни странно, этот маршрут оказался достаточно востребованным. Если быть точным, глава «Укрзалізниці» говорит о средней загруженности в 49% и 40% в направлениях Киев-Рига и Рига-Киев соответственно. Ранее Кравцов говорил, что рентабельность международных поездов начинается с 30%.
«Это хорошие показатели, которые говорят о популярности сообщения в европейские столицы и его экономической рентабельности для украинской железной дороги», — пишет Евгений Кравцов.
Расписание движения поезда «четырех столиц» остается без изменений. Напомним, поезд отправляется из Киева в 13:42 и прибывает в Ригу на следующий день в 09:06 утра.
Поїзд «Чотири столиці» курсуватиме частіше. З 30 січня змінюємо графік — рейси будуть один раз на чотири дні. На…
Опубліковано Євгеном Кравцовим Пʼятниця, 18 січня 2019 р.
Ранее «Укрзалізниця» говорила о планах превращения поезда «четырех столиц» в поезд «пяти столиц» и добавлении в изначальный маршрут эстонского Таллина. Остаются ли эти планы в силе, пока не уточняется.
Источник: Евгений Кравцов Facebook
- Поезд №31/32 «четырех столиц» (Киев-Минск-Вильнюс-Рига) был запущен 28 сентября 2018 года. Он состоит из десяти вагонов, девять из которых купейные, а еще один – класса люкс. Цена на проезд - от 1662 до 4487 грн в зависимости от маршрута.
- В конце прошлого года «Укрзалізниця» сообщала о том, что за первые два месяца поезд перевез 2,1 тыс. пассажиров в обоих направлениях. Что интересно, тогда рентабельность маршрута оценивалась как практически нулевая.