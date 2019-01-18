«Укрзалізниця» увеличивает частоту курсирования поезда «четырех столиц»

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С 30 января небезызвестный поезд «четырех столиц» №31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига начнет выполнять рейсы один раз в четыре дня, а не раз в неделю, как сейчас. Об этом сообщил на своей страничке с Facebook председатель правления АО «Укрзалізниця» Евгений Кравцов.

Как ни странно, этот маршрут оказался достаточно востребованным. Если быть точным, глава «Укрзалізниці» говорит о средней загруженности в 49% и 40% в направлениях Киев-Рига и Рига-Киев соответственно. Ранее Кравцов говорил, что рентабельность международных поездов начинается с 30%.

«Это хорошие показатели, которые говорят о популярности сообщения в европейские столицы и его экономической рентабельности для украинской железной дороги», — пишет Евгений Кравцов.

Расписание движения поезда «четырех столиц» остается без изменений. Напомним, поезд отправляется из Киева в 13:42 и прибывает в Ригу на следующий день в 09:06 утра.

Поїзд «Чотири столиці» курсуватиме частіше. З 30 січня змінюємо графік — рейси будуть один раз на чотири дні. На… Опубліковано Євгеном Кравцовим Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

Ранее «Укрзалізниця» говорила о планах превращения поезда «четырех столиц» в поезд «пяти столиц» и добавлении в изначальный маршрут эстонского Таллина. Остаются ли эти планы в силе, пока не уточняется.

Источник: Евгений Кравцов Facebook