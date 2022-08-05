«Укрзалізниця» запустила оплату билетов в чат-боте Apple Messages через Apple Pay

Параллельно с разработкой мобильного приложения «Укрзалізниця» продолжает развивать собственный чат-бот — кроме Viber и Telegram, он доступен в Apple Messages и сейчас там появилась возможность оплаты билетов с помощью Apple Pay. После оплаты билет можно добавить в кошелек Apple Wallet (электронный билет — это полноценный аналог «бумажного» и имеет такую ​​же юридическую силу).

Для запуска Apple Messages достаточно нажать иконку Сообщения на сайте «Укрзалізниці» после чего мгновенно откроется диалоговое окно для покупки билетов через Apple Pay или онлайн-чат со службой поддержки.

Проект реализован на базе технологии Corezoid Process Engine совместно с технологическим партнером «Укрзалізниці» — американской Middleware при поддержке платежного партнера Visa. Сервис Corezoid сертифицирован компанией Apple как Messages Service Provider (MSP) для регистрации бизнесов в Apple Messages для бизнеса

«Укрзалізниця» запустила чат-бот в Viber и Telegram в январе 2021 года, а в конце прошлого года он стал доступным в Facebook Messenger и Apple Messages. В настоящее время он насчитывает более 264 тысяч зарегистрированных пользователей.