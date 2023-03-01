Улучшение качества видео в YouTube с помощью ИИ: NVIDIA включила технологию RTX Video Super Resolution в новейшем драйвере

Владельцы видеокарт NVIDIA RTX 4000 и RTX 3000 теперь могут наслаждаться более качественным контентом благодаря новой технологии NVIDIA RTX Video Super Resolution – масштабирования разрешения на основе ИИ, анонсированной в январе на CES 2023. С помощью RTX VTS можно значительно повысить детализацию старых видео с низким разрешением.

Технология должна была появиться в феврале, 28 числа NVIDIA наконец-то выпустила драйвер, который активирует RTX VTS в поддерживаемых браузерах, таких как Chrome или Edge (на других браузерах Chromium она не тестировалась). Возможность актуальна для онлайн-контента YouTube, Twitch, Netflix или других сервисов. Поддерживаются видео с разрешением от 360p до 1440p и частотой кадров до 144 Гц, разрешение можно вплоть до разрешения 4K. Ранее подобное масштабирование было доступно только на NVIDIA Shield TV.

Апскейлинг видео будет работать только в том случае, если он включен вручную через панель управления. Пользователи найдут эту опцию в меню «Видео» > «Настройка параметров видеоизображения» > «Улучшение видео RTX». Там можно найти четыре настройки качества (1-4). Уровень 4 является самым высоким и требует больше ресурсов графического процессора. NVIDIA рекомендует режим качества 1 для всех поддерживаемых видеокарт, графические адаптеры более высокого класса смогут воспроизводить контент на уровне 4.

В дальнейшем компания обещает поддержку серии RTX 2000, но ожидать этого в ближайшее время не стоит. Для этого алгоритм должен быть переработан, на что потребуется время.

Источники: VideoCardz, The Verge