Умер американский актер Рэй Лиотта — голос Томми Версетти из GTA: Vice City и один из главных героев фильма «Славные парни»

В возрасте 67 лет скончался потрясающий актер Рэй Лиотта. Геймерам он известен по озвучке Томми Версетти в Grand Theft Auto: Vice City. Известность в 1990 году ему принесла роль Генри Хилла, одного из трех главных героев уже ставшего классическим криминального фильма Мартина Скорсезе «Славные парни». Лиотта умер во сне на Доминикане, где снимался в картине «Опасные воды» (Dangerous Waters). Он также должен был сыграть главную роль в фильме с рабочим названием «Вещество» вместе с Деми Мур и Маргарет Куэлли. Об этом сообщило издание Deadline.

Недавно Лиотта был назначен исполнительным продюсером документального сериала A&E «Пять семей», рассказывающего о драматическом взлете и падении семей нью-йоркской мафии Дженовезе, Гамбино, Боннано, Коломбо и Луккезе.

Актер был помолвлен с Джейси Ниттоло, у него осталась единственная дочь от первого брака с Мишель Глейс — Карсен.

Лиотта выиграл премию «Эмми» в 2005 году за участие в сериале «Скорая помощь» и был дважды номинирован на премию SAG за мини-сериал «Восстание Техаса» 2015 года и фильм 1998 года «Крысиная стая», в котором он сыграл Фрэнка Синатру.