Умер создатель компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер





16 сентября в своем доме в Лондоне умер великий британский изобретатель и предприниматель Клайв Синклер. Один из главных пионеров компьютерной техники, известный как создатель домашнего компьютера ZX Spectrum, скончался после продолжительной болезни в возрасте 81 года, передает The Guardian со ссылкой на его дочь.

Компания Sinclair Research была основана в 1973 году, но широкую известность получила только в 1980 году с выпуском домашнего компьютера ZX80, который предлагался как в собранном виде, так и в виде комплекта для самостоятельной сборки по более доступной цене. Благодаря сочетанию широких возможностей и низкой цены он стал настоящим бестселлером — это был первый домашний компьютер в Великобритании стоимостью менее 100 фунтов стерлингов.

Еще больший успех получила модель ZX81, вышедшая в 1981 года, а следующее поколение ZX Spectrum в 1982 году и вовсе стало самым продаваемым персональным компьютером в Великобритании. За прошедшие годы было выпущено немало официальных и неофициальных клонов и преемников, а в 1983 году Синклер был удостоен звания рыцаря за свой вклад в британскую промышленность.

Его следующие идеи, в том числе электрический трицикл Sinclair C5 и карманный телевизор TV80, не взлетели, но базовые концепции, лежащие в их основе — автомобили с батарейным питанием и крошечные развлекательные экраны — в конечном итоге воплотились в других продуктах.

Иронично, что сам Синклер, очевидно, не использовал технологию, которую помогал создать: его дочь рассказала что изобретатель носил с собой логарифмическую линейку, а не калькулятор. В нескольких интервью он утверждал, что не пользуется Интернетом или электронной почтой. И вовсе не потому, что не знал, как ими пользоваться. В 2010 году в одном из интервью он заявил, что считает их «раздражающими».

ZX Spectrum был возрожден в 2015 году как миниатюрная игровая консоль Vega, за которой последовал карманный компьютер Vega +, но в конечном итоге проект потерпел неудачу. О великом британском изобретателе Клайве Синклере и его творениях можно прочесть в нашем большом материале.