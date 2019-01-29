Unity разработала игру Obstacle Tower для оценки возможностей ботов

Компания Unity, являющаяся ведущим производителем инструментов для разработки игр, объявила о создании видео игры нового типа. Она предназначена не для людей, а для искусственного интеллекта.

Игра получила название Obstacle Tower. Она представляет собой программный продукт, созданный для оценки эффективности агента искусственного интеллекта. Obstacle Tower включает 100 уровней, которые масштабируются и увеличивают сложность непредсказуемым образом. При этом уровни генерируются процедурно и меняются каждый раз при попытке прохождения.

Игра представляет собой переосмысление Montezuma’s Revenge. Это платформер, при прохождении которого требуется решать головоломки, искать ключи, избегать врагов. Разработчики считают, что Obstacle Tower будет действенным тестом для оценки эффективности искусственного интеллекта в таких областях, как компьютерное зрение, виртуальное перемещение и планирование. Действие игры разворачивается в 3D от третьего лица, что потребует от агентов ИИ более сложного уровня пространственной осведомленности, когда они перемещаются по уровням. При помощи Obstacle Tower в Unity хотят предоставить исследователям ИИ новый инструмент для сравнительного анализа самообучающихся программ. Благодаря игре исследователи смогут лучше понимать, как ИИ решает проблемы и, что более важно, как он учится решать новые задачи, с которыми он никогда раньше не сталкивался.

В Unity отмечают, что игру Obstacle Tower пытались пройти люди, им удалось добраться, в лучшем случае, до 15-го уровня. Ожидается, что искусственный интеллект сможет лучше справиться с прохождением игры. Компания анонсировала проведение конкурса по игре Obstacle Tower с призовым фондом $100 тыс. В нём смогут принять участие разработчики систем ИИ. В промежуток времени с 11 февраля до 31 марта все желающие смогут испытать силы своих алгоритмов искусственного интеллекта на первых 25 уровнях игры. С 15 апреля планируется предоставить доступ уже ко всем 100 уровням Obstacle Tower. Победителей планируют объявить 14 июня. При этом в качестве вознаграждения будут доступны денежные призы, ваучеры на путешествия и оплата доступа к Google Cloud Platform. Более подробная информация о проведении конкурса будет анонсирована дополнительно.

Unity планирует сделать Obstacle Tower проектом с открытым исходным кодом. Благодаря этому разработчики игр и исследователи смогут модифицировать игру по своему усмотрению. Также она будет доступна для загрузки всеми желающими.

Источник: The Verge