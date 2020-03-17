Universal Studios приступит к цифровой дистрибуции фильмов, которые всё ещё показываются в кинотеатрах





С учётом сложившейся в мире ситуации с коронавирусом, когда кинотеатры не могут обеспечивать ожидаемый уровень кассовых сборов из-за снижения посещаемости, компания Universal Studios решила ускорить выход некоторых своих новейших фильмов на цифровых платформах дистрибуции.

Речь идёт о таких фильмах, как The Invisible Man, The Hunt и Emma., которые всё ещё идут в прокате в кинотеатрах. Зрители смогут взять эти фильмы на прокат, начиная с ближайшей пятницы. Стоимость такой услуги составит $20. Кроме того, предстоящий фильм Trolls World Tour, премьера которого в кинотеатрах должна была состояться только 10 апреля, также можно будет запросить для просмотра через стриминговые сервисы прямо в тот же день, когда он выйдет в прокат.

К такому решению руководство кинокомпании Universal Studios подтолкнули удручающие кассовые сборы в минувший уикэнд. Фильмы Invisible Man и Emma. Собрали в прокате на 60% и 72% меньше, чем неделей ранее. И в компании ожидают, что в следующий уикэнд кассовые сборы только ухудшатся, так как всё большее количество американских штатов намерено полностью закрыть кинотеатры, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Крупные сети, такие как AMC и Regal, также планируют сократить посещаемость на 50% в регионах, где они открыты.

Решение предоставить фильмы для проката во время демонстрации в кинотеатрах (пусти и по цене $20, которая в разы превышает плату в $3,99 в Amazon, iTunes и других сервисах) является беспрецедентным для киностудий. Дело в том, что от показа в кинотеатрах фильмы приносят гораздо больше денег, чем за счёт продажи и аренды. Продажи и прокат DVD, а также цифровых копий фильмов составляют лишь небольшую часть дохода в общем пироге. Только в прошлом году на приобретение и прокат фильмов в цифровом и физическом форматах было потрачено $9,3 млрд, в то время как показ фильмов в кинотеатрах принёс рекордный доход в сумме $42,5 млрд.

Источник: The Verge