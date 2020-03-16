Последний уикэнд стал худшим для кинотеатров в США за последние 25 лет, только один фильм собрал в прокате больше $10 млн





Переносы крупных кинопремьер и закрытие кинотеатров из-за коронавируса не могли не сказаться на международных киносборах. Однако даже в США, где кинотеатры все еще работают, последний уикэнд оказался худшим за последние 25 лет.

В частности, в США Топ-10 фильмов собрали в кинотеатрах всего $50,35 млн, при этом только одной картине удалось превысить отметку $10 млн (это мультфильм Onward / «Вперед» от Pixar/Disney). Для сравнения, неделю назад сборы были на уровне $90,4 млн, а если говорить об 11-ой неделе года, то рекорд был зафиксирован в 2017 году на отметке $252 млн. В последний раз настолько же плохо дела у кинотеатров обстояли в 1995 году, когда американцы потратили всего $44,5 млн (после этого ниже $51 млн сборы не опускались).

Лидер проката Onward собрал за последний уикэнд в США $10,5 млн, что на 73% хуже его премьерных выходных. За рубежом в 47 странах проката мультфильм собрал всего $6,8 млн, в итоге общемировые сборы едва перевалили за отметку $100 млн ($101,69 млн в сумме, $60,29 в США и $41,4 млн за рубежом).

На втором месте по сборам находится романтическая драма I Still Believe / «Верю в любовь» ($9,5 млн), на третьем — фантастический боевик Bloodshot / «Бладшот» ($9,3 млн) с Вином Дизелем в главной роли.

Источник: BoxOfficeMojo