Упаковщик "Укрпошти" в Киеве забрал 5 смартфонов Xiaomi из посылок и сдал в ломбард — ущерб оценили всего в 6 тыс. грн

«Укрпошта» осудила работника, который похищал смартфоны из международных посылок. Согласно судебным документам, речь идет о пяти устройствах Xiaomi общей суммой на 5 931 гривну — очевидно, отправители указывали меньшую оценочную стоимость посылок.

Мужчина, работавший в упаковочном помещении «Укрпочты», похищал их из международных отправлений и «конвертировал» в гривны, сдав в ломбард. Интересно, что само преступление фактически произошло еще в марте 2021 года, тогда как приговор вынесли только в середине декабря 2025-го.

Среди похищенных смартфонов упоминаются Xiaomi Poco M3, Xiaomi Redmi Note 10 и Xiaomi Mi 9T.

Согласно решению Соломенского районного суда Киева (через informator.ua), работника «Укрпошти» признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, и назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Учитывая, что мужчина ранее не был осужденным, признал свою вину полностью и компенсировал причиненный ущерб, предоставив соответствующие чеки, суд на основании ст. 75 УК Украины освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.