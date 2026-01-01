Новости WTF 01.01.2026 comment views icon

Упаковщик "Укрпошти" в Киеве забрал 5 смартфонов Xiaomi из посылок и сдал в ломбард — ущерб оценили всего в 6 тыс. грн

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Пакувальник "Укрпошти" в Києві викрав п'ять смартфонів Xiaomi з посилок і здав у ломбард — що вирішив суд?

«Укрпошта» осудила работника, который похищал смартфоны из международных посылок. Согласно судебным документам, речь идет о пяти устройствах Xiaomi общей суммой на 5 931 гривну — очевидно, отправители указывали меньшую оценочную стоимость посылок.

Мужчина, работавший в упаковочном помещении «Укрпочты», похищал их из международных отправлений и «конвертировал» в гривны, сдав в ломбард. Интересно, что само преступление фактически произошло еще в марте 2021 года, тогда как приговор вынесли только в середине декабря 2025-го.

Среди похищенных смартфонов упоминаются Xiaomi Poco M3, Xiaomi Redmi Note 10 и Xiaomi Mi 9T.

Согласно решению Соломенского районного суда Киева (через informator.ua), работника «Укрпошти» признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, и назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Учитывая, что мужчина ранее не был осужденным, признал свою вину полностью и компенсировал причиненный ущерб, предоставив соответствующие чеки, суд на основании ст. 75 УК Украины освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

«Дія» по ошибке открыла ФЛП на украинку, с нее требуют ₴45 000 налогов — решение суда

