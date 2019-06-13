Урезали экран и аккумулятор. Смартфон Samsung Galaxy A10 получил младшего брата в лице Galaxy A10e





Ровно две недели назад мы публиковали обзор смартфона Samsung Galaxy A10 (на фото выше) — самой младшей модели обновленной линейки Galaxy A. В тот же день мы писали о том, что Galaxy A10 вот-вот получит младшего брата в лице Galaxy A10e по аналогии с парой Galaxy A20 и A20e. Вчера Samsung представила на американском рынке новые смартфоны Galaxy A. В их числе впервые дебютировала модель Galaxy A10e.

В отличие от стандартного Galaxy A10, новая модель получила уменьшенный экран и аккумулятор пониженной емкости. Если Galaxy A10 оснащается дисплеем Infinity-V диагональю 6,2 дюйма, то у Galaxy A10e диагональ составляет только 5,8 дюйма, как у A20e. Тип панели тот же. Аккумулятор Galaxy A10e имеет емкость 3000 мА·ч вместо 3400 мА·ч. Объем встроенного флэш-накопителя составляет 32 ГБ. Также упоминается разрешение фронтальной камеры, спрятанной в небольшом каплевидном вырезе. Оно составляет 8 Мп. Увы, подробных технических характеристик и официальных изображений пока нет, поскольку модель Galaxy A10e еще не появилась на сайте производителя. Но результаты тестов различных бенчмарков указывали, что аппаратный базис здесь такой же, как в обычном Galaxy A10 — SoC Exynos 7884 и 2 ГБ ОЗУ.

В то же время цена для рынка США уже объявлена — $180. Об условиях продаж этой модели на украинском рынке будет объявлено дополнительно.

Источник: SamMobile