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Уряд хоче запустити експеримент з видачі 10 видів ліцензій в електронній формі через Дію

Уряд хоче запустити експеримент з видачі 10 видів ліцензій в електронній формі через Дію

Уряд хоче запустити експеримент з видачі 10 видів ліцензій в електронній формі через Дію


Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства опублікувало черговий проєкт постанови, в якому ініціювало запуск пілотного проєкту з видачею ліцензій онлайн через Дію.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, для участі в експериментальному проєкті відібрано 10 найбільш поширених ліцензій.

Ліцензії, які можна буде отримати через Дію в рамках експериментального сервісу:

  1. посередництво у працевлаштуванні за кордоном;
  2. роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин);
  3. роздрібна торгівля тютюновими виробами;
  4. роздрібна торгівля пальним;
  5. зберігання пального;
  6. туроператорська діяльність;
  7. господарська діяльність з ветеринарної практики;
  8. господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
  9. господарська діяльність у сфері дошкільної освіти;
  10. господарська діяльність з медичної практики.

Експеримент триватиме з 1 травня 2021 року до 31 грудня 2023 року. Водночас в документі підкреслюється, що отримання перерахованих ліцензій в електронній формі передбачається як альтернатива поданню документів у паперовому вигляді.

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