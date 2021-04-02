Уряд хоче запустити експеримент з видачі 10 видів ліцензій в електронній формі через Дію
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства опублікувало черговий проєкт постанови, в якому ініціювало запуск пілотного проєкту з видачею ліцензій онлайн через Дію.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, для участі в експериментальному проєкті відібрано 10 найбільш поширених ліцензій.
Ліцензії, які можна буде отримати через Дію в рамках експериментального сервісу:
- посередництво у працевлаштуванні за кордоном;
- роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин);
- роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- роздрібна торгівля пальним;
- зберігання пального;
- туроператорська діяльність;
- господарська діяльність з ветеринарної практики;
- господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- господарська діяльність у сфері дошкільної освіти;
- господарська діяльність з медичної практики.
Експеримент триватиме з 1 травня 2021 року до 31 грудня 2023 року. Водночас в документі підкреслюється, що отримання перерахованих ліцензій в електронній формі передбачається як альтернатива поданню документів у паперовому вигляді.