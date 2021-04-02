Уряд хоче запустити експеримент з видачі 10 видів ліцензій в електронній формі через Дію

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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства опублікувало черговий проєкт постанови, в якому ініціювало запуск пілотного проєкту з видачею ліцензій онлайн через Дію.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, для участі в експериментальному проєкті відібрано 10 найбільш поширених ліцензій.

Ліцензії, які можна буде отримати через Дію в рамках експериментального сервісу:

посередництво у працевлаштуванні за кордоном; роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин); роздрібна торгівля тютюновими виробами; роздрібна торгівля пальним; зберігання пального; туроператорська діяльність; господарська діяльність з ветеринарної практики; господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; господарська діяльність у сфері дошкільної освіти; господарська діяльність з медичної практики.

Експеримент триватиме з 1 травня 2021 року до 31 грудня 2023 року. Водночас в документі підкреслюється, що отримання перерахованих ліцензій в електронній формі передбачається як альтернатива поданню документів у паперовому вигляді.