Новости Устройства 04.03.2024 в 14:29 comment views icon

Ускоритель NVIDIA B200 Blackwell выйдет в 2025 году и откроет эру GPU с энергопотреблением 1000 Вт — Dell

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Руководители Dell частично раскрыли планы NVIDIA относительно выпуска новых устройств. Оказалось, что в 2025 году NVIDIA намерена выпустить новый ускоритель B200 с большим энергопотреблением.

Ранее в дорожной карте NVIDIA за прошлый год ускоритель B200 не упоминался. Стоит отметить, что между B200 и GB200 есть разница. GB200 NVIDIA подтвердила как GPU. В то же время B200, кажется, является названием конечного устройства.

В дорожной карте на 2023 год компания упоминала только B100 как продукт, но уже представила графические процессоры GB200 и GB200NVL. Хотя устройство B200 официально самим производителем не упоминалось, руководитель Dell утверждает, что такой продукт действительно существует, и ожидается, что он появится на рынке в следующем году.

Прискоювач NVIDIA B200 Blackwell вийде у 2025 році та відкриє еру GPU з енергоспоживанням 1000 Вт – Dell

Главный операционный директор Dell Джефф Кларк уверен, что их команды инженеров будут готовы к такому устройству. Он обсуждает, что нужно для плотности энергии 1000 Вт, намекая на возможное увеличение энергопотребления будущих GPU и ускорителей для центров обработки данных. Фактически, он говорит, что это произойдет уже в следующем году с B200. Для сравнения, текущий H100 имеет максимальное энергопотребление 700 Вт, и это именно для варианта SXM.

«[…] Мы в восторге от того, что происходит с B100 и B200, и мы считаем, что здесь есть еще одна возможность выделить уверенность инженеров. Наша характеристика с точки зрения тепла: вам действительно не нужно прямое жидкостное охлаждение, чтобы достичь плотности энергии 1000 Вт на GPU.

Это произойдет в следующем году с B200. Возможность для нас действительно продемонстрировать нашу технику и то, насколько быстро мы можем двигаться, а также работу, которую мы проделали как лидер отрасли, чтобы использовать наш опыт, чтобы сделать жидкостное охлаждение эффективным в масштабе […]», — сказал Джефф Кларк.

Dell и NVIDIA отказались комментировать эту информацию. Однако следует помнить, что NVIDIA собирается провести конференцию GTC 2024 через 2 недели. Вероятно, во время этого мероприятия компания объявит о своих новых решениях для центров обработки данных.

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Источник: videocardz

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