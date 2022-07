Утечка на миллиард – хакеры взломали базу данных полиции Шанхая

Неизвестные хакеры заявили, что в результате взлома базы данных полиции Шанхая они украли сведения о миллиарде жителей Китая. Эксперты называют эту атаку крупнейшим нарушением кибербезопасности в истории страны.

Лицо или группа, заявившие об атаке, предложила продать более 23 ТБ украденных данных, включая имена, адреса, места рождения, национальные удостоверения личности, номера телефонов и информацию об уголовных делах. Соответствующее объявление было размещено на киберформуме. За эту базу данных неизвестный хакер запросил 10 биткойнов, что по нынешнему курсу составляет около $200 тыс.

Власти Шанхая публично не отреагировали на предполагаемый взлом. Представители городской полиции и Управления киберпространства Китая, ответственного за интернет-надзор страны, не ответили на запросы о комментариях.

США и другие страны неоднократно называли Китай одним из крупнейших в мире источников киберпреступности. Зачастую, китайские хакеры проникают в системы западных стран и компаний в интересах китайских агентств, чтобы найти ценные данные или интеллектуальную собственность. Однако внутренние утечки редко становятся достоянием общественности из-за отсутствия прозрачных механизмов публикации сведений.

Неясно, как предполагаемые хакеры смогли получить доступ к серверам полиции Шанхая. Одна из версий, распространённая среди экспертов по кибербезопасности, утверждает, что к взлому был причастен сторонний партнёр по облачной инфраструктуре. Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd. и Huawei Technologies Co. входят в число крупнейших внешних облачных сервисов Китая.

