Утечка передних панелей для Google Pixel 4 подтверждает наличие большого отступа в верхней части смартфона





В сети появились новые изображения предстоящих смартфонов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, а точнее их передних панелей, которые демонстрируют сравнительно большие отступы в верхней части устройств, где расположились отверстия для датчиков и разговорного динамика, а также один большой продолговатый вырез в правом верхнем углу.

Несмотря на то, что Google продолжает уменьшать рамки своих смартфонов (причём каким-то странным образом нижняя часть оказалась меньше верхней), они по-прежнему больше, чем у ближайших конкурентов. Компания могла окончательно избавиться от них, спрятав фронтальную камеру внутрь корпуса или под экран, но, видимо, Google всё ещё не может просто так распрощаться с классическим дизайном.

Есть предположение, что такая конструкция необходима для реализации технологии распознавания движений Project Soli, которая использует соответствующие датчики, требующие много места в смартфоне. Именно поэтому компании пришлось оставить большой отступ вверху. В дополнение к этому, инсайдеры @OnLeaks и @iGeeksBlog опубликовали очередную серию рендеров «пикселей» четвёртого поколения, на которых также заметна более крупная верхняя рамка.

В прошлом месяце после нескольких утечек дизайна задней панели Pixel 4 и, в частности, его камеры Google показала, как будет выглядеть её будущий смартфон. Возможно, на этот раз компания предоставит другое официальное изображение предстоящего устройства, которое даст ответ на вопрос о предназначении большого продолговатого выреза. Официальный анонс Google Pixel 4 и Pixel 4 XL должен состояться осенью этого года.

Источник: The Verge