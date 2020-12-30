Утечка прототипа Apple Watch для тестировщиков позволяет узнать, как Apple скрывает разработки





В интернете появились материалы, демонстрирующие тестовый прототип первой модели Apple Watch. Устройство заключено в специальный защитный футляр и внешне напоминает крошечный iPod. Эта утечка позволяет пролить свет на уровень секретности, свойственный разработке новых продуктов Apple, а также оценить предварительную версию watchOS 1.0.

Видео начинается с демонстрации картонной транспортировочной коробки, в которой тестировщикам поставлялся прототип устройства. На коробке имеется ряд предупреждающих надписей. Одна из них гласит, «этот продукт классифицируется как Apple Confidential и соответствует программе безопасности «Ультра». Кроме того, на этикетке сказано «этот прототип ДОЛЖЕН быть возвращён после отзыва…». Наклейка на задней стороне прототипа гласит, что это конфигурация PVTe, что, вероятно, означает Production Validation Testing (engineering) (проверочное испытание продукции (инженерное)).

После включения устройства можно видеть, что оно настроено на демонстрацию собственных внутренних приложений Apple. Одно из них называется Lisa tester и обозначено иконкой Lisa Simpson, но, вероятно, представляет собой дань уважения дочери Джобса и тезке-компьютеру Apple Lisa. Это был один из первых компьютеров с графическим пользовательским интерфейсом. Приложение позволяет тестировщикам настраивать элементы пользовательского интерфейса прототипа Watch. Приложение Springboard zoom внутри Lisa tester очень похоже на исходный домашний экран watchOS, который был установлен на первых Apple Watch в 2015 году.

В прототипе устройства нет Digital Crown для навигации. Вместо этого на корпусе на правой грани доступны две кнопки, которые могут использоваться в качестве Home и Power. На лицевой панели корпуса имеется кнопка Home, а на левой боковой грани – кнопки управления громкостью, но они могут не работать. При переходе в настройки можно видеть, что устройство ещё не получило одобрения со стороны FCC, что подтверждает статус прототипа.

Источник: The Verge