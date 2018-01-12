Утечка: Samsung Galaxy S9 получит двойную основную камеру с переменной диафрагмой и фронтальную стереоакустику от AKG

Только позавчера компания Samsung официально подтвердила, что флагманский смартфон Galaxy S9 представят на MWC 2018 в феврале текущего года, а сегодня в сеть попала фотография упаковки модели, на которой указан целый ряд характеристик устройства.

Производитель решил максимально точно указать диагональ экрана, которая составляет 5,8 дюйма, если измерять весь прямоугольник матрицы или 5,6 дюйма с учетом скругленных углов. В смартфоне используется Super AMOLED матрица с разрешением Quad HD+ (1440×2960 точек). На коробке также указан объем оперативной и постоянной памяти 4 / 64 ГБ, при этом смартфон также практически гарантированно получит версию на 6 / 128 ГБ.

В описании основной двойной камеры Dual Pixel указывается размер сенсора в 12 Мп, режим съемки Super Slow-mo видео и два значения диафрагмы в f/1.5 и / f/2.4. В продуктовом портфеле Samsung уже есть смартфон-раскладушка W2018 с аналогичной камерой, которая способна изменить (физически, а не программно) апертуру для разных условий съемки, так что неудивительно, что производитель решил использовать ее в новом флагмане.

Фронтальная камера с автофокусом на 8 Мп сможет распознавать радужную оболочку глаза, а вот о возможности узнавать владельца в лицо, подобно iPhone X, информации на коробке нет. Известная в аудиофильских кругах компания AKG поучаствовала в тонкой настройке стереодинамиков, а также предоставила комплектные наушники смартфона. Также стоит отметить поддержку беспроводной зарядки и защиту от влаги и пыли по стандарту IP68.

Напомним, что согласно опубликованным ранее данным смартфон Samsung Galaxy S9 будет основан на чипсете Qualcomm Snapdragon 845, но на некоторых рынках также получит версию с фирменным процессором Exynos 9810. Вместе с 5,8-дюймовой моделью Galaxy S9 также будет представлена более крупная модель Galaxy S9 с 6,2-дюймовым экраном.

Источник: GSMarena