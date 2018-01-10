Samsung подтвердила, что смартфон Galaxy S9 представят на MWC 2018 в феврале

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За последние несколько месяцев мы слышали множество предположений касательно сроков анонса смартфона Samsung Galaxy S9. И вот в рамках проходящей сейчас выставки CES 2018 Samsung положила конец всем домыслам и рассуждениям, подтвердив, что Galaxy S9 представят на выставке MWC 2018 в феврале.

Глава мобильного подразделения Samsung Кох Донг Джин также упомянул, что вместе с новым флагманом будут представлены и другие аппаратные новинки. Можно предположить, что среди них может оказаться умная колонка Samsung, которая должна выделяться высоким качеством звучания.

Напомним, Galaxy S8 был представлен на отдельном мероприятии в конце марта, тогда как три предыдущих поколения флагмана были анонсированы во время выставок MWC.

Логично предположить, что продажи Samsung Galaxy S9 начнутся в марте, учитывая, что Galaxy S8/S8+, представленные в марте, поступили в продажу в апреле.

Источник: zdnet