Утечка скриншотов демонстрирует тёмный режим iOS 13 и обновлённые приложения

Как ожидается, следующая версия мобильной операционной системы iOS 13 получит тёмный режим работы. И несмотря на то, что до официального выхода этой операционной системы осталось ещё несколько месяцев, уже сейчас есть возможность взглянуть, как такой режим будет выглядеть. Это можно сделать благодаря утечке скриншотов с грядущей конференции WWDC, которая будет проходить на следующей неделе.

Тёмный режим будет работать в рамках всей системы и в приложениях, например, Music и встроенном инструменте для создания скриншотов. В центре управления появится переключатель, который позволит активизировать глобальный тёмный режим. В дальнейшем тёмные версии интерфейса появятся и в сторонних приложениях.

Приложение Apple Reminders будет переработано в iOS 13. В нём появятся отдельные секции для сегодняшних событий, запланированных мероприятий, помеченных и всех вместе. Можно осуществлять поиск по существующим напоминаниям.

По слухам, Apple объединит приложения Find my Friends и Find my iPhone в единое приложение Find My, которое, вероятно, будет представлено на следующей неделе во время проведения конференции WWDC.

Кроме того, операционная система iOS 13 получит обновлённые приложения Health и Maps. Дополнительно появится поддержка использования планшетов iPad в качестве вспомогательного дисплея компьютера Mac.

С другими новшествами iOS 13 можно ознакомиться в одном из предыдущих материалов.

Источник: The Verge