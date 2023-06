Утерянный батискаф «Титан», вероятно, использовал связь Starlink – Илон Маск до сих пор не прокомментировал возможную катастрофу

В воскресенье экипаж из 5 человек погрузился на батискафе «Титан» для изучения обломков пассажирского лайнера «Титаник», однако уже через два часа с ним потеряли связь. В настоящее время береговая охрана США, а также другие экстремальные службы продолжают поиски подлодки – однако до четверга запасов кислорода в батискафе почти не останется.

Сайт Insider обратил внимание, что компания OceanGate, которой принадлежит «Титан», за три недели до старта роковой миссии поблагодарила Starlink за подключение к интернету:

Пока неизвестно, сыграл ли спутниковый интернет SpaceX, какую-то роль в исчезновении «Титана» и действительно ли он использовался во время погружения. Сам Илон Маск, который, кажется, непрерывно пишет обо всем подряд в собственной соцсети, еще ни слова о вероятной катастрофе не сказал.

О каких-либо финансовых или деловых связях между OceanGate и Starlink также неизвестно.

Журналист Дэвид Пог, который бывал на командной лодке во время погружений «Титана» прошлым летом, рассказал, что лодку уже теряли с радаров на 5 часов, хотя все это время экипаж мог посылать короткие сообщения.

По словам журналиста, компания на тот момент выключила доступ в интернет на командном корабле, чтобы СМИ не обнародовали новость о потере лодки.

To be clear, I was not on the sub that day—I was on the ship at the surface, in the control room. They could still send short texts to the sub, but did not know where it was. It was quiet and very tense, and they shut off the ship’s internet to prevent us from tweeting.

— David Pogue (@Pogue) June 19, 2023