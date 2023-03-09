Новости Софт 09.03.2023 в 16:53

Утка-ассистент: ИИ DuckAssist ответит на вопрос, если его задать в поисковике DuckDuckGo

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Чтобы не отставать от конкурентов, поисковик DuckDuckGo также внедрил систему на основе искусственного интеллекта. Компания анонсировала новый инструмент под названием DuckAssist, который автоматически извлекает и обобщает информацию из Википедии в ответ на вопросы пользователей.

Бета-версия DuckAssist уже доступна, но только через мобильные приложения DuckDuckGo и расширения для браузера. Габриэль Вайнберг, основатель и генеральный директор DuckDuckGo, говорит, что компания добавит его в веб-версию поисковика, если испытание пройдёт хорошо.

DuckDuckGo DuckAssist

Когда вы вводите вопрос, с которым может помочь DuckAssist, в самом верху результатов поиска появляется предложение ИИ ответить на вопрос. По нажатию синей кнопки «Ask» вы получите ответ, сгенерированный искусственным интеллектом, с использованием обобщенной информации из Википедии. Если DuckAssist уже отвечал на этот вопрос, ответ появится автоматически.

DuckDuckGo DuckAssist

DuckAssis основан на языковых моделях от OpenAI, компании, создавшей ChatGPT, и Anthropic, поддерживаемой Google. Его «фишка» – соблюдение конфиденциальности, этого же принципа придерживается и DuckDuckGo. Ассистент не будет делиться какой-либо личной информацией с OpenAI или Anthropic, ни одна из этих компаний не сможет использовать ваши вопросы пользователей для обучения своих моделей.

Пока что DuckAssist не способен ответить на абсолютно любой вопрос – подсказка будет появляться, если ответ можно напрямую найти в Википедии. Это означает, сто он не сможет ответить вам, какой поисковик или ИИ самый лучший. Ассистент с большей вероятностью появится, если вы добавите «wiki» к своему вопросу.

DuckDuckGo использует наиболее актуальный дамп википедии с определенной датой и может не ответить на вопрос, если информация появилось в ней позже. В будущем планируется решить эту проблему, добавив в базу данных другие источники.

Как и другие ИИ, DuckAssist не застрахован от ошибок. Существует ограничение на количество информации, которую ИИ может обобщить, не говоря уже о том, что Википедия не всегда содержит правильную информацию.

«Технология генеративного ИИ предназначена для генерации текста в ответ на любое приглашение, независимо от того, «знает» она ответ или нет, — пишет Вайнберг. — Однако, если попросить DuckAssist обобщить информацию только из Википедии и связанных с ней источников, вероятность того, что ИИ будет «галлюцинировать» (то есть просто что-то выдумывать) значительно снижается».

Одно из самых больших преимуществ DuckAssist – пользователю не нужно входить в систему, чтобы использовать его. Практически все существующие модели генеративного ИИ сейчас требуют регистрации и авторизации.

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Источник: The Verge


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