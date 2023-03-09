Утка-ассистент: ИИ DuckAssist ответит на вопрос, если его задать в поисковике DuckDuckGo

Чтобы не отставать от конкурентов, поисковик DuckDuckGo также внедрил систему на основе искусственного интеллекта. Компания анонсировала новый инструмент под названием DuckAssist, который автоматически извлекает и обобщает информацию из Википедии в ответ на вопросы пользователей.

Бета-версия DuckAssist уже доступна, но только через мобильные приложения DuckDuckGo и расширения для браузера. Габриэль Вайнберг, основатель и генеральный директор DuckDuckGo, говорит, что компания добавит его в веб-версию поисковика, если испытание пройдёт хорошо.

Когда вы вводите вопрос, с которым может помочь DuckAssist, в самом верху результатов поиска появляется предложение ИИ ответить на вопрос. По нажатию синей кнопки «Ask» вы получите ответ, сгенерированный искусственным интеллектом, с использованием обобщенной информации из Википедии. Если DuckAssist уже отвечал на этот вопрос, ответ появится автоматически.

DuckAssis основан на языковых моделях от OpenAI, компании, создавшей ChatGPT, и Anthropic, поддерживаемой Google. Его «фишка» – соблюдение конфиденциальности, этого же принципа придерживается и DuckDuckGo. Ассистент не будет делиться какой-либо личной информацией с OpenAI или Anthropic, ни одна из этих компаний не сможет использовать ваши вопросы пользователей для обучения своих моделей.

Пока что DuckAssist не способен ответить на абсолютно любой вопрос – подсказка будет появляться, если ответ можно напрямую найти в Википедии. Это означает, сто он не сможет ответить вам, какой поисковик или ИИ самый лучший. Ассистент с большей вероятностью появится, если вы добавите «wiki» к своему вопросу.

DuckDuckGo использует наиболее актуальный дамп википедии с определенной датой и может не ответить на вопрос, если информация появилось в ней позже. В будущем планируется решить эту проблему, добавив в базу данных другие источники.

Как и другие ИИ, DuckAssist не застрахован от ошибок. Существует ограничение на количество информации, которую ИИ может обобщить, не говоря уже о том, что Википедия не всегда содержит правильную информацию.

«Технология генеративного ИИ предназначена для генерации текста в ответ на любое приглашение, независимо от того, «знает» она ответ или нет, — пишет Вайнберг. — Однако, если попросить DuckAssist обобщить информацию только из Википедии и связанных с ней источников, вероятность того, что ИИ будет «галлюцинировать» (то есть просто что-то выдумывать) значительно снижается».

Одно из самых больших преимуществ DuckAssist – пользователю не нужно входить в систему, чтобы использовать его. Практически все существующие модели генеративного ИИ сейчас требуют регистрации и авторизации.

Источник: The Verge