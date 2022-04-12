«Увидимся на Изнанке». Первый трейлер продолжения сериала «Очень странные дела» / Stranger Things

Как и ожидалось, только что Netflix показал первый полноценный трейлер четвертого сезона научно-фантастического сериала «Очень странные дела» / Stranger Things, созданного братьями Дафферами. Первая часть долгожданного продолжения одного из лучших и шоу выйдет через полтора месяца — 27 мая.

Продолжение сериала выпустят через три года после показа третьего сезона — события в нем развернутся через полгода после предыдущего финала за пределами родного для главных героев городка Хоукинс (служило местом действия предыдущих трех сезонов), в частности, в Калифорнии и… россии.

Кроме детей — Одиннадцать (Милли Бобби Браун), Лукаса (Калеб Маклафлин), Майка (Финн Вулфгард), Уилла (Ноа Шнапп), Дастина (Гейтен Матараццо) и Макс (Сэди Синк), которые давно уже не дети (с выхода первого сезона прошло уже 6 лет), в трейлере также можно увидеть других главных героев в исполнении любимых актеров — маму Уилла Джойс Байерс (Вайнона Райдер) и шерифа Джима Хоппера (Дэвид Харбор). Кроме того, в трейлере можно увидеть новых персонажей, в частности героя Роберта Инглунда, известного по роли Фредди Крюгера, и, конечно же, новых монстров.

Трейлер четвертого сезона «Очень странные дела» / Stranger Things

Всего в четвертом сезоне девять эпизодов — их названия сообщили еще в конце 2021 года. Вторая часть сезона выйдет 1 июля. Это впервые Stranger Things разделили на части – все предыдущие сезоны сериала братьев Даффер выходили полностью сразу, но Netflix все чаще разделяет шоу на части. Ранее создатели шоу объяснили это тем, что четвертый сезон вышел вдвое длиннее третьего — сценарий занял более 800 страниц, а съемки длились почти два года. Пандемия здесь тоже сыграла свою роль — из-за COVID-19 съемки в начале 2020 года были приостановлены через две недели после старта, а работа над сериалом возобновилась только в сентябре 2020 года.

Очень странные дела уже продолжили на пятый сезон, который завершит текущую сюжетную арку. К слову, еще в 2017 году создатели проекта, братья Дафферы, заявляли, что шоу будет идти не меньше четырех-пяти сезонов, но в рамках февральского анонса они намекали на вероятный спин-офф.