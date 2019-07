Третий сезон «Очень странных дел» за четыре дня посмотрели более 40 млн подписчиков Netflix — это абсолютный рекорд для онлайн-кинотеатра

4 июля в онлайн-кинотеатре Netflix после долгого перерыва (с момента выхода второго сезона прошло больше полутора лет) вышел третий сезон фантастического сериала Stranger Things / «Очень странные дела». Его тепло приняли критики и зрители — рейтинг сезона на Rotten Tomatoes составляет 90% и 87% соответственно. И вот сейчас Netflix сообщил, что за первые четыре дня 40,7 млн подписчиков сервиса посмотрели третий сезон Stranger Things — это абсолютный рекорд не только для шоу, но и для Netflix. Ни один фильм или сериал за всю историю онлайн-кинотеатра не собирал такую зрительскую аудиторию в столь короткий срок.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!

40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season.

— Netflix US (@netflix) July 8, 2019