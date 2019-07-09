Третий сезон «Очень странных дел» за четыре дня посмотрели более 40 млн подписчиков Netflix — это абсолютный рекорд для онлайн-кинотеатра

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4 июля в онлайн-кинотеатре Netflix после долгого перерыва (с момента выхода второго сезона прошло больше полутора лет) вышел третий сезон фантастического сериала Stranger Things / «Очень странные дела». Его тепло приняли критики и зрители — рейтинг сезона на Rotten Tomatoes составляет 90% и 87% соответственно. И вот сейчас Netflix сообщил, что за первые четыре дня 40,7 млн подписчиков сервиса посмотрели третий сезон Stranger Things — это абсолютный рекорд не только для шоу, но и для Netflix. Ни один фильм или сериал за всю историю онлайн-кинотеатра не собирал такую зрительскую аудиторию в столь короткий срок.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records! 40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season. — Netflix US (@netflix) July 8, 2019

Третий сезон Stranger Things также превзошел результат детективной комедии «Загадочное убийство» / Murder Mystery с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон, которую посмотрели рекордные 30,9 миллионов раз за первые три дня. А сериалу Академия Амбрелла / Umbrella Academy, основанный на одноименном комиксе сценариста Джерарда Уэя и художника Габриэля Ба, потребовался целый месяц, чтобы достичь результата в 45 млн зрителей.

Стоит уточнить, что аккаунт Netflix может быть один на всю семью, так что реальное число просмотров долгожданного продолжения шоу, особенно с учетом статистики по нелегальным онлайн-кинотеатрам и торрентам, гораздо выше.

Отдельно Netflix отмечает, что меньше половины аккаунтов (18,2 млн) закончили просмотр третьего сезона шоу. К числу зрителей Netflix относит каждого, кто посмотрел не менее 70% эпизода шоу или фильма. К сожалению, более подробной статистики просмотров шоу по регионам Netflix не приводит.

В целом результат третьего сезона Stranger Things не удивляет, учитывая популярность шоу, подогретый хорошей рекламной кампанией ажиотаж на фоне и без того больших ожиданий.

Третий сезон «Очень странных дел» вполне заслужено можно назвать настоящим летним блокбастером и все поклонники уже с большим нетерпением ждут четвертого сезона.

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