Netflix разделил четвертый сезон сериала Stranger Things / «Очень странные дела» на две части — первая выйдет 27 мая. Пятый сезон шоу станет последним

Netflix объявил точную дату выхода четвертого сезона фантастического сериала Stranger Things / «Очень странные дела» и опубликовал набор из четырех постеров с разными персонажами.

Продолжение любимого многими (в том числе за множество отсылок к классическим хоррорам и научно-фантастическим фильмам) разделили на две части: первая выйдет 27 мая, а вторая — 1 июля. То есть, перерыв между частями составит чуть больше месяца — все предыдущие сезоны сериала братьев Даффер выходили целиком. Создатели шоу объяснили это тем, что четвертый сезон получился вдвое длиннее третьего — сценарий занял больше 800 страниц, а съемки продолжались почти два года. Но пандемия здесь тоже сыграла свою роль — именно из-за COVID-19 съемки в начале 2020 года были прерваны спустя две недели после старта, а работа над сериалом возобновилась только в сентябре 2020 года.

And the reason Season 4 is so jam-packed with new locations, new characters, and the biggest threat yet is because these episodes set up the show’s final act!

Yes, Season 5 will be the epic conclusion to this story — which is how the creators have always envisioned it. pic.twitter.com/zblOoFM5ba

