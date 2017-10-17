В 2018 году Netflix потратит на производство фильмов и сериалов $8 млрд, чтобы довести количество оригинального контента в своей базе до 50%

Сервис Netflix планирует потратить $8 миллиардов на оригинальный контент для того, чтобы к концу 2018 году половина его медиабиблиотеки состояла из фильмов и сериалов собственного производства. Данное решение было принято в ответ на действия крупных игроков индустрии, которые не планируют «делиться» своим контентом, используя его для популяризации собственных онлайн-сервисов.

Во время общения с инвесторами представители Netflix отметили, что только на 2018 год запланирован релиз 80 новых фильмов и 30 аниме-сериалов. Последние вряд ли принесут компании Оскара, зато наверняка усилят позиции на рынках Азии и помогут достичь той самой 50% отметки контента собственного производства. В частности, упоминалось о намерениях снять совместно с Polygon Pictures полнометражный фильм по мотивам классической манги Blame! Если говорить о готовых проектах, то недавно Netflix запустил аниме Neo Yokio, главную роль в котором озвучил сын Уилла Смита Джейден (однако публика достаточно прохладно отнеслась к этому сериалу).

Для сравнения отметим, что в текущем году Netflix собирается потратить на производство контента $6 млрд. Только в третьем квартале 2017 года сервис выпустил восемь оригинальных фильмов, включая «Death Note» / «Тетрадь смерти» на основе популярной японской манги, романтическую комедию «Голышом» / «Naked» с Марлоном Уэйансом и драму об анорексии «До костей» / «To the Bone» с Киану Ривзом.

Напомним, что на счету Netflix уже присутствуют такие крупные проекты, как фантастика «Яркость» / «Bright» с Уиллом Смитом, бюджет которой составил $90 млн, а также будущий гангстерский фильм «Ирландец» / «The Irishman» от Мартина Скорсезе на который уже потратили более $100 млн.

Источник: The Verge