В 2019 году Google выпустит более доступные смартфоны Pixel, свои первые умные часы и другие аппаратные продукты

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Как утверждают осведомлённые источники, в 2019 году компания Google намерена представить большое количество аппаратных новинок. Причём, некоторые из них будут впервые выпущены в рамках этого бренда.

Во-первых, ожидается появление на рынке более доступных смартфонов Pixel. Подробности пока не сообщаются. Однако предполагается, что стоимость бюджетной линейки Pixel будет меньше цены бюджетного iPhone Xr ($749). Предыдущие слухи свидетельствовали о наличии LCD дисплеев с разрешением Full HD в среднем и крупном размерах, процессоров Snapdragon 670, встроенного хранилища ёмкостью 32 ГБ, 12-мегапиксельной камеры на задней панели и одиночной камеры на лицевой панели.

Кроме того, сообщается, что Google работает над собственными умными часами, которые она наконец выпустит под собственным брендом – без сотрудничества с партнёрами, такими как LG. Но каких-либо сведений об этом устройстве и вовсе нет.

Вместе с тем, сообщается о грядущем выпуске обновлённой модели умной колонки Home и новой камеры наблюдения. Кроме того, ближе к концу года следует ожидать уже традиционную презентацию флагманских смартфонов Pixel нового поколения. Сроки презентации остальных ожидаемых новинок пока не называются.

Источник: Engadget