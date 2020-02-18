В 2019 году рынок умных колонок вырос на 70% — до рекордных 146,9 млн штук





Глобальные продажи умных колонок в минувшем году установили новый рекорд. На протяжении всего 2019 года зафиксирован совокупный объём поставок на уровне 146,9 млн устройств, что на 70% превышает показатель 2018 года. Об этом свидетельствуют данные отчёта Strategy Analytics. Хотя Amazon по-прежнему лидирует в США с большим отрывом, её доля на мировом рынке в настоящее время сокращается, поскольку китайские поставщики увеличивают объёмы продаж.

Тем не менее, устройства под брендом Amazon Echo продолжают лидировать в продажах умных колонок по всему миру в 2019 году с долей рынка 26,2%. Однако это меньше, чем было в 2018 году – 33,7%. Компания Google, занявшая втрое место, также фиксирует снижение доли рынка – с 25,9% в 2018 году до 20,3% в 2019 году. Тем не менее, Amazon и Google в 2019 году сохранили своё лидерство в Северной Америке и Европе, где на их долю приходилось более 3/4 всех продаж умных колонок.

Между тем, китайские компании Baidu, Alibaba и Xiaomi увеличили свои соответствующие доли в 2019 году. А Apple осталась на шестом месте с долей 4,7%.

Что касается четвёртого квартала 2019 года, то благодаря сезону праздничных покупок, когда поставщики снижали цены на умные колонки начального уровня, удалось реализовать 55,7 млн таких устройств. Это также новый квартальный рекорд для данного сегмента рынка. С показателями отдельных производителей можно ознакомиться в следующей таблице.

Несмотря на то, что коронавирус (Covid-19) в настоящее время оказывает заметное влияние на спрос и предложение, Strategy Analytics считает, что 2020 год станет ещё одним рекордным годом для рынка умных колонок.

Источник: techcrunch