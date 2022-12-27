В 2022 году европейцы тратили в соцсетях рекордные $1900 в минуту, число загрузок приложений снизилось, а выручка TikTok выросла на 3% – Sensor Tower

Хотя распространение приложений для социальных сетей замедлилось по сравнению с 2019 и 2020 годами, некоторые из них показали прирост. Отчет Sensor Tower о состоянии социальных приложений в Европе показывает, что количество загрузок в день, необходимых приложению для того, чтобы занять первое место в Европе, снизилось на 30% по сравнению с третьим кварталом 2019 года. В том же квартале 2022 года, чтобы достигнуть лидерства, социальному приложению требовалось 260 000 ежедневных установок из App Store и Google Play, по сравнению с 366 000 за аналогичный период 2019 года. Спад интереса еще более заметен (53%) по сравнению с «ковидным» вторым кварталом 2020 года, когда социальным приложениям требовалось в среднем 552 000 установок в день.

Европейцы тратили на социальные приложения рекордные $1900 в минуту

Европейские потребители потратили более $830 млн на социальные приложения за первые 10 месяцев 2022 года, что привело к увеличению их доходности на 86% по сравнению с прошлым годом. В период с января по октябрь 2022 года TikTok, LinkedIn и Twitch были самыми прибыльными социальными приложениями в Европе. На них приходилось 77% всех доходов от покупок в социальных приложениях.

Расходы пользователей в TikTok за год выросли, но всего на 3%

Выручка TikTok резко выросла в 2022 году, но есть признаки того, что потребительские расходы будут снижаться. В третьем квартале 2022 года выручка сервиса выросла всего на 3% по сравнению с предыдущим кварталом – год назад рост за такой же период составил 46%. Несмотря на это, в период с 2021 по 2022 год на немецком рынке наблюдался один из самых значительных скачков выручки TikTok. Сервис продолжает диверсифицировать свои потоки доходов, другим конкурентам может быть трудно догнать его.

Большие социальные сети теперь вынуждены конкурировать с новичками, такими как BeReal. Успех функции приложения для двух камер и стратегии уведомлений, зависящих от времени, побудил другие платформы развернуть аналогичные функции, что указывает на новый тренд, который будет формироваться в 2023 году.