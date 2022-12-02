Google назвала лучшие игры и приложения 2022 года на Android

30 ноября Google опубликовала рейтинг лучших игр и приложений Android в магазине Google Play по итогам 2022 года — наряду с победителями в главных номинациях «Лучшее приложение» и «Лучшая игра» также объявили лидеров в голосованиях пользователей и отдельных категориях.
Google сошлась в мыслях с пользователями, выбрав лучшей игрой Apex Legends Mobile, а вот в голосованиях за приложение результаты отличались: Google считает лучшим ИИ-генератор текста в изображения Dream от WOMBO, а пользователи — BeReal (это же приложение победило в подобном рейтинге от Apple).
Победители Google Play Best 2022
Лучшая игра
Лучшая игра по мнению пользователей
Лучшая многопользовательская игра
Отмечены: Apex Legends Mobile, Catalyst Black, Diablo Immortal, Rocket League Sideswipe
Лучшая игра в жанре «Pick Up & Play»
Отмечены: Gun & Dungeons, HOOK 2, Hyde and Seek, quadline
Лучшая инди-игра
Отмечены: Dungeons of Dreadrock, Knotwords, One Hand Clapping, Phobies
Игра с лучшим сюжетом
Отмечены: DEEMO II, Inua — A Story in Ice and Time, The Secret of Cat Island, Turnip Boy Commits Tax Evasion
Лучшая игра-сервис
Отмечены: Candy Crush Saga, Garena Free Fire, Pokémon GO, Roblox
Лучшая игра, доступная на Play Pass
Отмечены: Bridge Constructor, Final Fantasy VII, Linelight, Path of Giants
Лучшая игра для планшетов
Отмечены: Angry Birds Journey, Catalyst Black, Diablo Immortal, Papers, Please
Лучшая игра для Chromebook
Лучшее приложение
Лучшее приложение по мнению пользователей
Лучшее приложение для развлечений
Отмечены: DanceFitMe, noteIt widget
Лучшее приложение для саморазвития
Отмечены: Duolingo ABC, Gym Log & Workouts, Ukulele by Yousician
Лучшее приложение для ежедневного пользования
Отмечены: Book Morning Routine Waking Up, Daily Diary, Sleep Tracker
«Приложение-находка»
Отмечены: Linktree, Little Lunches, Wamble
Лучшее приложение для улучшения жизни
Отмечены: Sleep Fruits, Zario
Лучшее приложение для Wear OS
Лучшее приложение для планшетов
Лучшее приложение для Chromebook