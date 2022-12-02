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Google назвала лучшие игры и приложения 2022 года на Android

Google назвала лучшие игры и приложения 2022 года на Android

30 ноября Google опубликовала рейтинг лучших игр и приложений Android в магазине Google Play по итогам 2022 года — наряду с победителями в главных номинациях «Лучшее приложение» и «Лучшая игра» также объявили лидеров в голосованиях пользователей и отдельных категориях.

Google сошлась в мыслях с пользователями, выбрав лучшей игрой Apex Legends Mobile, а вот в голосованиях за приложение результаты отличались: Google считает лучшим ИИ-генератор текста в изображения Dream от WOMBO, а пользователи — BeReal (это же приложение победило в подобном рейтинге от Apple).

Победители Google Play Best 2022

Лучшая игра

Лучшая игра по мнению пользователей

Apex Legends Mobile

Лучшая многопользовательская игра

Dislyte

Отмечены: Apex Legends Mobile, Catalyst Black, Diablo Immortal, Rocket League Sideswipe

Лучшая игра в жанре «Pick Up & Play»

Angry Birds Journey

Отмечены: Gun & Dungeons, HOOK 2, Hyde and Seek, quadline

Лучшая инди-игра

Google назвала лучшие игры и приложения 2022 года на Android

Отмечены: Dungeons of Dreadrock, Knotwords, One Hand Clapping, Phobies

Игра с лучшим сюжетом

Google назвала лучшие игры и приложения 2022 года на Android

Отмечены: DEEMO II, Inua — A Story in Ice and Time, The Secret of Cat Island, Turnip Boy Commits Tax Evasion

Лучшая игра-сервис

Genshin Impact

Отмечены: Candy Crush Saga, Garena Free Fire, Pokémon GO, Roblox

Лучшая игра, доступная на Play Pass

Very Little Nightmares

Отмечены:  Bridge Constructor, Final Fantasy VII, Linelight, Path of Giants

Лучшая игра для планшетов

Tower of Fantasy

Отмечены: Angry Birds Journey, Catalyst Black, Diablo Immortal, Papers, Please

Лучшая игра для Chromebook

Лучшее приложение

Google назвала лучшие игры и приложения 2022 года на Android

Лучшее приложение по мнению пользователей

BeReal

Лучшее приложение для развлечений

Google назвала лучшие игры и приложения 2022 года на Android

Отмечены:  DanceFitMe, noteIt widget

Лучшее приложение для саморазвития

Google назвала лучшие игры и приложения 2022 года на Android

Отмечены: Duolingo ABC, Gym Log & Workouts, Ukulele by Yousician

Лучшее приложение для ежедневного пользования

Plant Parent

Отмечены: Book Morning Routine Waking Up, Daily Diary, Sleep Tracker

«Приложение-находка»

Google назвала лучшие игры и приложения 2022 года на Android

Отмечены:  Linktree, Little Lunches, Wamble

Лучшее приложение для улучшения жизни

The STIGMA App

Отмечены: Sleep Fruits, Zario

Лучшее приложение для Wear OS

Todoist

Лучшее приложение для планшетов

Pocket

Лучшее приложение для Chromebook


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