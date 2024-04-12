В Android 15 добавили архивирование приложений, управление ключами шифрования и TalkBack для дисплеев Брайля

Google выпустил первую бета-версию Android 15, в которой появились несколько новых функций. По большей части они будут интересны разработчикам.

Первая бета-версия Android 15 будет работать на устройствах от Pixel 5a до последних моделей серии Pixel 8, включая Pixel Fold и Pixel Tablet. Это обновление предоставляет больше информации о том, как большие дисплеи (складные и планшеты) работают с приложениями. Google говорит, что по умолчанию активированы возможности ПО для приложений от края до края. Это будет полезно разработчикам, поскольку им больше не нужно явно указывать приложению, чтобы включить такие возможности. Кроме того, для дополнительной помощи разработчикам доступны композиции Google Material 3.

Кроме того, Android 15 получает дополнительную поддержку для архивирования приложений. Google заявляет, что первая бета-версия отображает поддержку на уровне ОС для архивирования и разархивирования приложений, которые не используются, чтобы принести пользу «всем магазинам приложений». ОС удалит большие элементы API и кэшированные файлы, но оставит пользовательские данные. В таком случае пользователи будут видеть, что приложение остается на панели запуска их устройства вместе с иконкой, указывающей на его «архивированное» состояние.

Отдельное внимание в Android 15 уделяется вопросам улучшения безопасности. В этой версии появляется функция Key management для сквозного шифрования E2EE. Бета-версия предлагает такое управление ключами на уровне ОС для API для контактных ключей. В свою очередь это позволит пользователям легко управлять и проверять контактную информацию другого пользователя.

Новые функции инклюзивности в Android 15 включают поддержку TalkBack для дисплеев Брайля. ПО совместимо только с дисплеями Брайля, которые используют стандарт HID через USB и безопасный Bluetooth.

Источник: androidcentral