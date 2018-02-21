В Android P может появится «антишпионская» функция, которая не даст приложениям использовать камеру в фоновом режиме

В конце прошлого года инженеры Google разработали технологию, позволяющую определить, когда кто-то посторонний смотрит на экран Android-смартфона. И пока мы ждем технологию распознавания посторонних взглядов появились сведения о еще одной «антишпионажной» возможности, которая вполне может дебютировать в следующей, девятой версии ОС Android, название которой будет начинаться на букву P.

Речь о некоем защитном механизме, который предотвратит потенциальную возможность скрытого, несанкционированного использования встроенной камеры и микрофона смартфона. Указание на эту потенциальную функцию журналисты XDA Developers обнаружили в последних изменениях исходного кода в репозитории проекта Android Open Source Project (AOSP).

Как сообщается, ОС Android P сможет определять, если приложение, работая в фоновом режиме, безо всякой причины захочет активировать камеру. В таких случаях система будет блокировать обращение к камере и принудительно прекращать работу ПО с отображением сообщения об ошибке. С микрофоном все будет несколько иначе. В частности, система позволит активировать микрофон, но фактическая запись начнется только после запуска приложения. То есть, вредоносное ПО не сможет записывать аудио в фоновом режиме, тогда как у обычных приложений, которые постоянно слушают пользователей, не должно возникнуть никаких проблем.

Само собой, будет весьма наивно полагать, что подобный механизм, при условии его внедрения, позволит полностью исключить саму возможность прослушивания, но это определенно усложнит жизнь злоумышленникам, разрабатывающим разного рода шпионское ПО, тайно фотографирующее и записывающее пользователя.

Уточним, что анонс Android P ожидается только на конференции Google I/O 2018 в мае, и едва ли мы получим официальное подтверждение раньше. К тому же, как обычно, наличие соответствующих фрагментов в коде еще не гарантирует появление указанной возможности в самой ОС.

Напомним, ранее мы узнали, что Android P позволит сотовым операторам скрывать уровень сигнала сети от пользователей и получит поддержку экранов с вырезами, как у iPhone X.

Источник: XDA Developers, AOSP (1), (2)