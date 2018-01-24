Конференция разработчиков Google I/O 2018 пройдет с 8 по 10 мая. Чтобы узнать дату проведения, надо было решить серию головоломок в режиме Street View

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Очередная конференция для разработчиков Google I/O 2018 пройдет с 8 по 10 мая текущего года в Амфитеатре Шорлайн (Shoreline Amphitheatre), расположенном в Маунтин-Вью, Калифорния. Чтобы узнать эту информацию раньше всех, надо было решить достаточно сложный онлайн-пазл, отвечая на вопросы и переходя из комнаты в комнату в офисе разработчиков компании в режиме Google Street View.

Для начала было необходимо перевести двоичный код из твиттера Google Developers в текст, полученный результат выдавал ссылку google.com/io, где и надо было решать задачи.

Для того, чтобы пройти в следующую комнату, надо было угадать правильные коды, пользуясь соответствующими подсказками (для любителей быстрых прохождений: Iwata – 01 60 80 – Yam – Aeschylus).

Во второй комнате многие пользователи обратили внимание на ананасовый торт (Pineapple Cake), что тут же посчитали намеком на то, что именно такое кодовое имя получит свежий Android P “Pineapple Cake”. Так это или нет, мы узнаем уже в начале мая на конференции разработчиков Google I/O 2018.

В итоге, ответивший на свои вопросы попадает на страницу events.google.com/io/explore, где показан тот самый Амфитеатр Шорлайн и указана дата проведения мероприятия.

Источник: Google