Конференция разработчиков Google I/O 2018 пройдет с 8 по 10 мая. Чтобы узнать дату проведения, надо было решить серию головоломок в режиме Street View

Очередная конференция для разработчиков Google I/O 2018 пройдет с 8 по 10 мая текущего года в Амфитеатре Шорлайн (Shoreline Amphitheatre), расположенном в Маунтин-Вью, Калифорния. Чтобы узнать эту информацию раньше всех, надо было решить достаточно сложный онлайн-пазл, отвечая на вопросы и переходя из комнаты в комнату в офисе разработчиков компании в режиме Google Street View.

Plans are coming along for #io18… pic.twitter.com/48VpqvVqWU

— Google Developers (@googledevs) 24 января 2018 г.