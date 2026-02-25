banner
В Baldur's Gate 1 и 2 появилась украинская локализация

У Baldur's Gate 1 і 2 з’явилася українська локалізація

Новые патчи Baldur’s Gate 1 и 2 добавили и обновили украинскую локализацию. Отныне обе первые части получили полную поддержку украинского языка.


Общество «Шлякбитраф«, которая занимается локализацией, заметила обновление Baldur’s Gate: Enhanced Edition и Baldur’s Gate 2: Enhanced Edition. В первом случае украинский перевод обновили, а во втором она появилась впервые. На данный момент обновление доступно только в Steam, а позже появится на мобильных устройствах и в GOG.

«Шлякбитраф» призывает перед началом игры убедиться, что у вас самая свежая версия игры: road_to_2.7. Проверить можно в Steam, зайдя в меню «Управление > Свойства > Версии игры и бета-версии». После этого локализация должна заработать должным образом.

Тем временем Larian смотрит вперед и разрабатывает новые продукты, хотя команда не забывает о своих старых проектах. На сегодня в студии работает 530 сотрудников в семи офисах в Европе, Северной Америке и Азии. Для сравнения, примерно столько работает в CD Projekt RED над The Witcher 4 и Cyberpunk 2. Хотя цифра может показаться маловатой, если вспомнить огромную команду Rockstar в 10 000 человек.


Итак, Larian Studios сконцентрирована на другом проекте. Студия после завершения Baldur’s Gate 3 перешла к Divinity, которую рекламируют как самую большую игру в их истории. Предыдущая BG3 продалась тиражом в 20 млн копий, став одной из самых успешных RPG всех времен, и той, что удерживает активную аудиторию, особенно после патча с добавлением поддержки модов.

