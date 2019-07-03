В базе данных FCC замечен новый ноутбук Apple MacBook Pro
В мае Apple обновила свои ноутбуки MacBook Pro, оснастив их новыми восьмиядерными процессорами Intel Core i9 и модернизированной клавиатурой Butterfly. Но базовая 13-дюймовая модель без панели Touch Bar, как и в прошлом году, обновление не получила. И вот сейчас в базе данных агентства FCC, сертифицирующего в США электронные устройства и оборудование связи, был обнаружен неизвестный ноутбук MacBook Pro. В записи американского регулятора модель фигурирует под номером A2159.
В прошлом месяце устройство с таким же номером вместе с остальными новыми MacBook было замечено в базе данных Евразийской экономической комиссии (
Можно предположить, что обновленный 13-дюймовый MacBook Pro без панели Touch Bar дебютирует на сентябрьской презентации вместе с традиционным обновлением iPhone. В рамках сентябрьской презентации новых iPhone также могут представить обновленный MacBook Air и новый 16-дюймовый Apple MacBook Pro с очень тонкими рамками.
Источник: The Verge