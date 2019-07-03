В базе данных FCC замечен новый ноутбук Apple MacBook Pro





В мае Apple обновила свои ноутбуки MacBook Pro, оснастив их новыми восьмиядерными процессорами Intel Core i9 и модернизированной клавиатурой Butterfly. Но базовая 13-дюймовая модель без панели Touch Bar, как и в прошлом году, обновление не получила. И вот сейчас в базе данных агентства FCC, сертифицирующего в США электронные устройства и оборудование связи, был обнаружен неизвестный ноутбук MacBook Pro. В записи американского регулятора модель фигурирует под номером A2159.

В прошлом месяце устройство с таким же номером вместе с остальными новыми MacBook было замечено в базе данных Евразийской экономической комиссии ( ЕЭК). Сертификационные документы FCC позволяют узнать больше интересных подробностей об устройстве. В частности, они позволяют узнать диагональ экрана (13 дюймов) и размеры корпуса (212,4х304,1х15,6 мм). Кроме того, схематическое изображение нижней части корпуса грядущей новинки с информацией, подтверждающее соответствие требованиям регулятора, позволяет узнать о поддержке 61-ваттной зарядки (20,3 В при 3 А). Это позволяет заключить, что базовая 13-дюймовая модель без панели Touch Bar, которая с 2017 года не обновлялась, наконец удостоится внимания Apple. Текущая 13-дюймовая модель MacBook Pro рассчитана на ток с теми же параметрами, тогда как 15-дюймовая модель поддерживают 87-ваттную зарядку.

Можно предположить, что обновленный 13-дюймовый MacBook Pro без панели Touch Bar дебютирует на сентябрьской презентации вместе с традиционным обновлением iPhone. В рамках сентябрьской презентации новых iPhone также могут представить обновленный MacBook Air и новый 16-дюймовый Apple MacBook Pro с очень тонкими рамками.

Источник: The Verge